الامارات | طائرة تقتل قائدتها.. "صورة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتلت ضابطة بالقوات الجوية في تايوان عمرها 41 عاماً شفطها محرك مقاتلتها أثناء فحص روتيني للطائرة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الحادث وقع الأول من أمس، في قاعدة تشينغ تشوان كانغ الجوية في تايتشونغ، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وكانت الضابطة، التي تم تعريفها بلقبها "هو" تتفقد طائرة مقاتلة بعد وقت قصير من هبوطها.

وبحسب مقر قيادة القوات الجوية، فإن التفتيش بدأ قبل إيقاف تشغيل محركات الطائرة، ما أدى إلى وقوع الحادث المميت.

وتم نقل الرقيب "هو" على الفور إلى مستشفى قريب ولكن تم إعلان وفاتها في الساعة 11.40 صباحاً.

ولا تزال الظروف الدقيقة التي أدت إلى الحادث المميت غير واضحة، وهي قيد التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "هو" خدمت في الجيش التايواني لمدة 18 عاما، وتم نقلها من دور مكتبي إلى وحدة ميدانية في عام 2024.

وتعهدت القوات الجوية بإجراء تحقيق شامل ومراجعة البروتوكولات لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وقالت قيادة القوات الجوية: "سنتعاون بشكل كامل مع سلطات التحقيق ونقدم الدعم الكامل لعائلة الضابطة".

ونفت القيادة تقارير وسائل الإعلام بأن مدربا داس على دواسة الوقود في الطائرة هو السبب في الحادث، وحثت الجمهور على عدم نشر معلومات لم يتم التحقق منها.

وكإجراء احترازي، أوقفت القاعدة الجوية المركزية مؤقتا عمليات الطائرات المقاتلة التابعة للجيش.