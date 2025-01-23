العلاقة بين شرب الكحول والسرطان.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

الحديث عن سبب السرطان لا يزال يسيطر على العلماء والأطباء حول العالم، فتحول خلايا الجسم لخلايا سرطانية حميدة أو خبيثة أمر لا يمكن تحديد سببه حتى الآن، إذ يحدث السرطان عند حدوث تغيّرات أو طفرات في الحمض النووي داخل الخلايا، خاصة أنه مرض تسببه التغيرات الجينية التي تؤدي إلى نمو الخلايا غير المنضبط وتكوين الورم، فالسبب الأساسي للسرطانات (غير التاريخ العائلي) هو تلف الحمض النووي وعدم الاستقرار الجينومي، فترتبط معظم أنواع السرطان بأسباب بيئية أو أنماط الحياة أو السلوك.

ولأن هناك عدد كبير من العوامل البيئية والصحية التي تسبب الإصابة بالمرض الخبيث، يتسائل البعض عن العلاقة بين الكحول والسرطان؟

ما العلاقة بين شرب الكحول السرطان؟

بحسب ما ذكره البرنامج الوطني لعلم السموم التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (USDHHS) والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، يُزيد شرب الكحول من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، وعلى رأسها سرطان الثدي والقولون والمستقيم والمريء والكبد والفم، فالمشروبات الكحولية تُصنف على أنها مادة مسرطنة للإنسان.

وتظهر الأبحاث أنه كلما زاد تناول الشخص لشرب الكحول، وخاصة إذا كان يشرب بانتظام مع مرور الوقت، يزيد خطر الإصابة بالسرطان المرتبط بالكحول، وحتى أولئك الذين لا يشربون أكثر من مشروب واحد يوميًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بالسرطان مقارنة بشخص لا يشرب على الإطلاق.

كيف يزيد شرب الكحول من خطر الإصابة بالسرطان؟

عندما تشرب الكحول، يتحول الإيثانول (الموجود في المشروبات الكحولية) إلى مادة كيميائية سامة تسمى الأسيتالديهيد، تتسبب في تلف الحمض النووي لخلاياك ويمنع جسمك من إصلاح هذا الضرر، ما يؤدي إلى تغييرات في كيفية نمو الخلايا وانقسامها، وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الورم.

يزيد الكحول أيضًا من مستويات بعض الهرمونات، بما في ذلك هرمون الاستروجين، الذي يجعل الخلايا تنقسم بشكل أكبر، ما يزيد من فرصة الإصابة بالسرطان، ولفتت الدراسة أن التغيير الذي يحدثه الكحول لبلبجسم لا يعتمد على كميته وإنما على تناول الكحول في حد ذاته.

ووجد المعهد الوطني للسرطان في دراسة عام 2023 أجراها فريق بحث NCI، أن أكثر من 60% من البالغين الأمريكيين لم يكونوا على علم بالصلة بين شرب الكحول والسرطان، واعتقد الكثيرون عن طريق الخطأ أن الخطر يختلف بناءً على نوع الكحول الذي يستهلكونه، بما في ذلك أولئك الذين اعتقدوا أن خطر الإصابة بالسرطان أكبر عند شرب المشروبات الكحولية مقابل البيرة وأولئك الذين اعتقدوا أن شرب النبيذ يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ولكن يجب إجراء العديد من التغييرات لرفع مستوى الوعي العام بحقيقة أن شرب الكحول يزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان.

وأكدت الدراسة أن معظم البالغين الأمريكيين لا يدركون العلاقة بين استهلاك الكحول والسرطان. ووجدت أيضًا أنه حتى بين أولئك الذين يدركون ذلك، هناك اعتقاد بأن الأمر يختلف باختلاف نوع الكحول. على سبيل المثال، كان عدد أكبر من المشاركين على دراية بمخاطر الإصابة بالسرطان من المشروبات الكحولية القوية والبيرة مقارنة بمخاطر النبيذ، إذ يعتقد بعض المشاركين أن النبيذ يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت الدراسة، إنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية هناك ما يقرب من 4% من حالات السرطان التي جرى تشخيصها في جميع أنحاء العالم عام 2020 كانت تستهلك الكحول.

العلاقة بين شرب الكحول والسرطان

في هذا الصدد، علق الدكتور خالد محمد عبد الوهاب، استشاري جراحات الأورام لـ«الوطن» عن العلاقة بين شرب الكحول والسرطان، مؤكدًا أن تناول الكحول هو من أسباب الإصابة بمرض السرطان لأصحاب المناعة الضعيفة، وأنه أحد أهم وأبرز الأسباب لزيادة نسبة الأعراض الخطيرة، وتقليل دور العلاج، خاصة وإن الكحول يلعب دورا كبيرا في تغيير الخلايا، وتحويلها لخلايا خبيثة.