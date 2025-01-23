الامارات | «حديقة أمّ الإمارات» تحتفل بمرور 40 عاماً على الصداقة الإماراتية - الصينية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف «حديقة أمّ الإمارات» احتفالية مميّزة بمناسبة العام الصيني الجديد، تحت شعار «معاً في النور: 40 عاماً من الصداقة الصينية - الإماراتية»، وذلك بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية ومعهد اللغة الصينية، يُقام الحدث من 24 يناير الجاري إلى الأول من فبراير المقبل، ويُبرز أربعة عقود من العلاقات الوطيدة بين الصين والإمارات، مُسلطاً الضوء على التراث الثقافي الغني للبلدين.

سيحظى الزوّار بتجربة فريدة تشمل معارض الفوانيس المضيئة الساحرة، والأنشطة الثقافية التفاعلية، والعروض الحية، والفقرات الفنية التي تجسّد عمق العلاقات بين البلدين، ويبرز معرض فوانيس زيغونغ الضوئي 20 تصميماً مميّزاً من الفوانيس، صنعتها يد حِرفيين مهرة من سيتشوان، وتستلهم هذه التركيبات الفنية من ثلاثة مواضيع رئيسة هي: «نكهات العام الصيني الجديد»، و«التراث الثقافي غير المادي»، و«انطباعات الصين»، ويستمتع الزوّار بتجارب فنية مبتكرة، تشمل تصاميم مستلهمة من رمزية الباندا، وتجسيد لطريق الحرير، إضافة إلى رموز تعبيرية عن الشاي والحرير، اللذين يُعدّان من أبرز الرموز الثقافية في الصين.

يضم المهرجان أيضاً معرض «حيث أنتمي»، وهو فعالية فنية موجهة للأطفال، حيث يقوم الأطفال من الصين والإمارات بإنشاء أعمال فنية تعكس تراثهم الثقافي، ويتبادلون رسائل التقدير والإيجابية. ويهدف المعرض إلى تحفيز خيال الأطفال، وتعزيز فهمهم لأهمية التنوع الثقافي.