الامارات | «جوكر: فولي آ دو».. 7 ترشيحات لنيل جوائز أسوأ أفلام 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُشّح فيلم «جوكر: فولي آ دو»، أول من أمس، للفوز بسبع جوائز «راتزي»، النسخة المعاكسة للأوسكار، حيث تُمنح لأسوأ إنتاجات عام 2024.

ومن الفئات التي رُشح فيها هذا الفيلم الموسيقي، الذي فشل تجارياً، في الخريف الماضي، أسوأ فيلم، وأسوأ جزء ثانٍ من فيلم.

وحصل الجزء الأول من «جوكر»، الذي أدى فيه يواكين فينيكس دور العدو اللدود لباتمان، على جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل، لكن في هذا الجزء رُشح فينيكس لجائزة «راتزي» لأسوأ ممثل، أما شريكته في بطولة الفيلم، ليدي غاغا، فرُشحت في فئة أسوأ ممثلة. وكان الفيلم حقق 200 مليون دولار، أي نحو خُمس ما حققه الجزء الأول في شباك التذاكر، وأكثر بكثير من كُلفة إنتاجه.

وأطلق طلاب سابقون في مجال السينما وعاملون بالقطاع السينمائي في هوليوود «جوائز غولدن راسبيري»، الاسم الرسمي لـ«راتزي»، بغرفة جلوس في لوس أنجلوس عام 1981.

وتُمنح هذه الجوائز تقليدياً في اليوم الذي يسبق منح جوائز الأوسكار، ورُشّح فيلم «ميغالوبوليس» للمخرج فرانسيس فورد كوبولا في ست فئات، وحصل فيلم «مدام ويب» على ستة ترشيحات، على غرار فيلم السيرة الذاتية الرئاسي «ريغن»، والفيلم المستوحى من لعبة الفيديو «بوردرلاندز»، ونال فيلم «أنفروستد»، للمخرج جيري سينفيلد، وهو قصة سريالية عن حلويات البوب تارتس، أربعة ترشيحات، ومن المقرر إعلان الأعمال المرشحة لنيل جوائز الأوسكار اليوم.