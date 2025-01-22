استلهمي أجمل تسريحات شعر للمناسبات من أنغام لإطلالة أنيقة وجذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 يناير 2025 01:19 مساءً - تتميّز النجمة أنغام بأسلوبها الأنيق والراقي في اختيار تسريحات شعرها، مما يجعلها مصدر إلهام للكثير من النساء الباحثات عن إطلالات جذابة للمناسبات. من تسريحات الشعر الكلاسيكية الفاخرة إلى تسريحات الشعر الفضفاضة ذات اللمسات العصرية الناعمة، تتقن أنغام اختيار تسريحة الشعر التي تكمّل جمالها وتعكس شخصيتها الراقية. وقد تألقت أنغام في مناسبات مختلفة بتسريحات شعر أنيقة ومتنوعة تناسب جميع الأذواق، ويمكنك أن تستوحي منها ما يناسبكِ لتظهري بإطلالة متألقة وساحرة.

ومن "الخليج 365"، نستعرض لك أجمل تسريحات الشعر للمناسبات المستوحاة من أنغام، لتتألقي بطلّة مميزة في مناسباتكِ الخاصة.

تسريحة الشعر الكيرلي المفرود

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إذا كنت من محبات الشعر الكيرلي المنسدل على الأكتاف، ننصحك بتسريحة شعر كيرلي أنيقة وراقية على غرار النجمة أنغام التي تألقت في واحدة من إطلالاتها بهذه التسريحة مع قصة الكاريه الطويل عند الأكتاف، مع الغرة الجانبية الكيرلي المنسدلة مع الشعر، هذه التسريحة تليق بك في عشاء فخم أو خلال سهرة مع الأصدقاء والأهل.

تسريحة الشعر نصف المرفوع المموج

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ولسهرة مميزة بإطلالة ناعمة وبسيطة على طريقة النجمة أنغام، يمكنك اعتماد تسريحة الشعر نصف المرفوع بشعرك المموج والمنسدل على الأكتاف، مع ترك خصل من الغرة منسدلة على جانبي الوجه وترك باقي الغرة مسرّحاً بأسلوب البف إلى الخلف مع الشعر، يمكن لهذه التسريحة أن تبرز مكياجك وملامحك الجمالية في مناسبتك.

تسريحة الشعر المموج

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ومن أجمل تسريحات الشعر التي تليق بالشابات والسيدات في المناسبات وهي الأكثر انتشاراً بطبيعة الحال، تسريحة الشعر المموج بالشعر الكاريه المتوسط الطول، يمكنك اختيار هذه التسريحة على طريقة النجمة أنغام مع الفرق الوسطي للغرة، وتليق هذه التسريحة بالوجه الدائري كثيراً وتناسبك في حفل الخطوبة أو خلال حضور حفل زفاف أحد الأصدقاء.

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تسريحة شعر الكعكة المنخفضة

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وإذا كنت ممن يفضلن تسريحة الكعكة في المناسبات، ننصحك بأسلوب النجمة أنغام التي تألقت في إحدى إطلالاتها بتسريحة الكعكة المنخفضة والصغيرة الحجم مع الغرة البف العالية عن الجبين وترك خصل من الشعر منسدلة على جانبي الوجه، تليق هذه التسريحة بالمناسبات الفخمة والراقية حيث تبرز جمال وجهك ومكياجك بأسلوب أنيق.

تسريحة ذيل الحصان العريضة

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وتليق بك تسريحة ذيل الحصان العريضة بشعرك الويفي على طريقة النجمة أنغام التي اختارت في واحدة من أجمل إطلالاتها تسريحة ذيل الحصان مع الغرة البف وخصل الشعر المنسدلة على جانبي الوجه، وقد أبرزت من خلالها مكياجها السموكي الفخم. يمكنك اعتماد هذه التسريحة خلال مناسباتك المختلفة، فهي تناسب كافة أشكال الوجه.

تسريحة شعر مرفوع فخمة

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وفي مناسبتك الفخمة، يمكنك التألق على طريقة النجمة أنغام بتسريحة شعر مرفوع بأسلوب فخم وراقٍ تقيك من التعرق خلال الاحتفال والتنقل في مناسبتك، كما تبرز مكياجك وجمالك، لذا ننصحك بهذه التسريحة الناعمة المرفوعة مع ترك بعض خصل من الشعر على جانبي الوجه واعتماد الغرة البف العالية عن الجبين.

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تسريحة الكعكة المرفوعة

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وإذا كنت من محبات تسريحة الكعكة المرفوعة الفخمة في المناسبات، ننصحك بتسريحة النجمة أنغام هذه، التي أتت مع بعض الخصل الويفي المنسدلة من الشعر والغرة الجانبية بخصل الويفي على جانبي الوجه، هذه التسريحة تناسب صاحبات الوجه الدائري وتبرز الملامح، بخاصة إذا تم تنسيقها مع مكياج برونزي فخم وراقٍ من شأنه إبراز ملامحك الجذابة.

تسريحة الشعر الويفي

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وعلى طريقة النجمة أنغام يمكنك التألق بتسريحة الشعر الويفي مع قصة الشعر الكاريه القصير في مناسبتك بأسلوب ناعم يجمع بين الفخامة والبساطة، اعتمدي هذه التسريحة مع الفرق الوسطي للغرة وابرزي جمالك مع إطلالة أنيقة ومكياج فخم من شأنه أن يكمل جمال حضورك في مناسبتك.

تسريحة الريترو الكاريه

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أما إذا كنت من صاحبات الشعر الكاريه القصير، فننصحك بتسريحة الريترو على غرار أنغام في مناسبتك، حيث تعد هذه التسريحة الأكثر أناقة وفخامة في المناسبات، خاصة إذا تم اعتمادها مع الغرة الجانبية العالية عن الجبين، فهذه التسريحة تبرز اختيارك المميز في مناسبتك.