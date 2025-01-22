الامارات | العثور على رفات بحار غرق قبل 7 أعوام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت قناة SHOT التلفزيونية الروسية أنه تم العثور على رفات رجل اختفى في بحر أوخوتسك في مياه اليابان.

وتمكن الخبراء اليابانيون من تحديد هويته، واتضح أنه أندريه فرولوف المتخصص الكهربائي الميكانيكي الروسي البالغ من العمر 51 عاما من مدينة خولمسك في مقاطعة سخالين بشرق روسيا.

وشوهد أندريه آخر مرة في نوفمبر 2017 عندما انطلق من ميناء ويهاي الصيني على متن سفينة الصيد FIT، حيث عمل كهربائيا ميكانيكيا. وبعد ذلك انقطع الاتصال به، ولم يعد إلى الميناء، واعتبر مفقودا طوال هذه السنوات.

ويتعين الآن على الشرطة اليابانية التحقيق في أسباب وفاته.