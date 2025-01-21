مكياج ترابي ناعم للعيون المبطنة من النجمات.. لمسة أنثوية لإطلالة طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - يعد المكياج الترابي الناعم الخيار الأمثل لك إذا كنت تبحثين عن إطلالة طبيعية وأنيقة تناسب مختلف المناسبات. وبالنسبة إلى صاحبات العيون المبطنة، فإن اختيار الألوان الترابية وتطبيقها بطريقة احترافية يساعد في إبراز جمال العيون وإعطائها مظهراً أكثر اتساعاً وإشراقاً، بلمسات دافئة من درجات البيج والبني وتوزيع الظلال بذكاء، يمكنك تحقيق إطلالة راقية وساحرة تعزز من جاذبية ملامحك.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك مجموعة أساليب مكياج ترابي ناعم للعيون المبطنة من وحي النجمات، ونستعرض أهم خطوات تطبيقه.

تابعي من الخليج 365 مكياج ترابي ناعم للعيون المبطنة على طريقة النجمات.

مكياج ترابي ناعم للعيون المبطنة على طريقة نانسي عجرم

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لمحبات أسلوب النجمة نانسي عجرم، يمكنك تطبيق مكياج ترابي ناعم وبسيط للعيون المبطنة من خلال ظلال العيون الترابية الناعمة فوق جفن العين المبطن بأسلوب مسحوب إلى خارج العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والفاونديشن الطبيعي المناسب على لون البشرة والبلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج ترابي مسحوب للعيون المبطنة على طريقة بلقيس فتحي

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ومن أساليب المكياج الترابية المناسبة للعيون المبطنة، طريقة النجمة بلقيس فتحي التي اختارت في واحدة من أجمل إطلالاتها صيحة المكياج الترابي الجذاب الذي ارتكز على الظلال الترابية المسحوبة إلى خارج جفن العين المبطن مع خط الأيلاينر البارز والمجنح وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وقد اختارت أيضاً الفاونديشن المناسب على لون بشرتها السمراء وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المات.

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مكياج ترابي لامع للعيون المبطنة من أصالة نصري

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وعلى غرار النجمة أصالة نصري، يمكنك تطبيق المكياج الترابي بلمسات لامعة وناعمة إذا كنت من صاحبات العيون المبطنة، طبقي ظلال العيون الترابية الناعمة واللامعة على كامل جفن العين العلوي مع القليل من الظلال السموكي عند طرف الجفن وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدي الفاونديشن المخملي والموحد للون بشرتك مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين وانهي مكياجك بأحمر الشفاه الترابي مع قلم الكونتور بلون بني داكن.

مكياج ترابي جذاب للعيون المبطنة على طريقة ماغي بو غصن

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ومن تفضل الحصول على مكياج ترابي لعيونها المبطنة بأسلوب عصري ناعم يمكن تطبيق طريقة النجمة ماغي بو غصن التي اعتمدت في إحدى إطلالاتها مكياجاً ترابياً بلمسات متناغمة وجذابة، حيث طبقت الظلال الترابية على كامل جفن العين العلوي مع خط الأيلاينر الرفيع والمسحوب إلى خارج العين، وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اعتمدت الفاونديشن الموحد مع البلاش الترابي البارز على تفاحة الخدين مع أحمر الشفاه الترابي المات.

إليك طريقة رسم الأيلاينر للعيون المبطنة

مكياج ترابي خفيف للعيون المبطنة من كيندال جينر

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وللعيون المبطنة يمكنك التألق بمكياج ترابي خفيف مطفأ من وحي النجمة العالمية كيندال جينر Kendall Jenner، حيث يمكنك تطبيق الظلال الترابية الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الطبيعي وأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور البني الداكن.

مكياج ترابي خافت للعيون المبطنة على طريقة جينيفر لورانس

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ومن وحي النجمة جينيفر لورانس Jennifer Lawrence، يمكنك تطبيق مكياج ترابي خافت للعيون المبطنة من خلال الظلال الترابية الخفيفة والباهتة فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الخفيفة ومكياج البشرة الموحد والناعم مع أحمر الشفاه الغلوس الزهري المحدد بالكونتور الكراميل.

طريقة تطبيق مكياج ترابي ناعم للعيون المبطنة