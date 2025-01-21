هل تعتمدين الأظافر الجل؟.. إليكِ طرق إزالتها بشكل طبيعي ونصائح ضرورية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - الحصول على أظافر جل لامعة وقوية أصبح من الخيارات المفضلة لدى الكثير من النساء، لما تمنحه من مظهر أنيق وطويل الأمد. ولكن مع مرور الوقت، قد تشعرين بحاجة لإزالة الجل من أظافرك، سواء لأنك ترغبين في تغيير شكل الأظافر أو لأنك تودين إعطاء أظافرك فترة من الراحة. ومع أن إزالة الأظافر الجل في الصالونات قد تكون طريقة سريعة، إلا أن العديد من النساء يفضلن اللجوء إلى الطرق الطبيعية في المنزل، لحماية أظافرهن من المواد الكيميائية أو أدوات إزالة الجل القاسية.

إذا كنت تبحثين عن طرق طبيعية وآمنة لإزالة أظافر الجل، دون التسبب في تلف أو ضعف الأظافر، فهناك عدة طرق يمكنك الاعتماد عليها. هذه الطرق لا تقتصر على توفير الراحة فقط، بل تساهم أيضاً في الحفاظ على صحة أظافرك الطبيعية بعد إزالة الجل. من خلال استخدام مكونات طبيعية متوافرة في المنزل، مثل الأسيتون الطبيعي، زيت الزيتون، أو ماء دافئ مع صابون، يمكنك إزالة الأظافر الجل بطرق فعالة وآمنة.

في هذا المقال، سنستعرض معاً أبرز الطرق الطبيعية لإزالة أظافر الجل، ونوضح كيفية العناية بأظافرك بعد ذلك للحفاظ على صحتها وقوتها. تابعي معنا لتتعرفي إلى طرق سهلة وآمنة تعيد لأظافرك جمالها الطبيعي.

طرق طبيعية لإزالة الأظافر الجل

خل التفاح له خصائص تساعد على تليين الجل وسهولة إزالته

إزالة الأظافر الجل في المنزل قد تبدو مهمة صعبة، ولكن باستخدام بعض الطرق الطبيعية والفعالة، يمكنك إزالة الجل بسهولة من دون التسبب في تلف أظافرك. إليكِ بعض الطرق الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها:

استخدام الأسيتون الطبيعي

الأسيتون هو الحل الأكثر شيوعاً لإزالة الأظافر الجل، ولكن يمكن أن يحتوي الأسيتون التقليدي على مواد كيميائية قاسية. لذلك، يفضل استخدام الأسيتون الطبيعي الذي يحتوي على مكونات أقل ضرراً للبشرة والأظافر.

قومي بوضع الأسيتون الطبيعي على قطعة قطنية وضعيها على كل ظفر.

لفي الأظافر بورق الألومنيوم أو اتركيها مكشوفة لبعض الوقت.

اتركي الأسيتون يعمل لمدة 10-15 دقيقة لتليين الجل.

بعد مرور الوقت، استخدمي عصا خشبية أو أداة مخصصة لإزالة الجل بلطف. لا تقومي بإزالة الجل بالقوة حتى لا تتلف أظافرك الطبيعية.

نقع الأظافر في ماء دافئ وصابون

هذه الطريقة هي واحدة من أبسط الطرق لإزالة الجل دون استخدام مواد كيميائية.

املئي وعاءً صغيراً بماء دافئ وأضيفي كمية صغيرة من الصابون اللطيف.

انقعي أظافرك في هذا المزيج لمدة 20-30 دقيقة. يساعد الماء الدافئ في تليين الجل، مما يجعل من السهل إزالته.

بعد النقع، استخدمي عصا خشبية أو أداة لإزالة الجل برفق. تجنب الضغط الشديد لتجنب تضرر الأظافر.

زيت الزيتون لإزالة جل الأظافر

زيت الزيتون يُعد من الخيارات الطبيعية التي تساعد على إزالة الجل وحماية الأظافر.

سخني زيت الزيتون قليلاً، ثم ضعيه على أظافرك بالكامل.

لفي الأظافر بورق الألومنيوم أو قماش واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

يساعد الزيت في تليين الجل وحماية الأظافر من الجفاف. بعد مرور الوقت، استخدمي أداة لإزالة الجل بلطف.

خل التفاح

خل التفاح له خصائص تساعد في تليين المواد اللاصقة التي تستخدم في الأظافر الجل.

اخلطي خل التفاح مع الماء الدافئ بنسبة 1:1.

انقعي أظافرك في الخليط لمدة 15-20 دقيقة. سيعمل الخل على تليين الجل ويجعل عملية الإزالة أسهل.

بعد النقع، استخدمي عصا خشبية لإزالة الجل بحذر.

الفازلين

الفازلين هو خيار رائع لحماية الجلد المحيط بالأظافر من المواد الكيميائية أثناء إزالة الجل.

ضعي طبقة من الفازلين حول الأظافر والجلد المحيط بها.

ضعي كمية صغيرة من الأسيتون الطبيعي أو زيت الزيتون على أظافرك.

استخدمي أداة خشبية أو مخصصة لإزالة الجل بلطف. الفازلين يساعد في حماية الجلد من الجفاف أو التحسس.

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نصائح للعناية بأظافرك بعد الإزالة

طلاء تقوية الأظافر لتعزيز قوة الأظافر ونموها

بعد إزالة الأظافر الجل، قد تحتاج أظافرك إلى بعض العناية الخاصة لاستعادة قوتها وصحتها الطبيعية. إليك بعض النصائح الهامة للعناية بأظافرك بعد إزالة الجل:

ترطيب الأظافر والجلد المحيط بها: بعد إزالة الجل، تصبح الأظافر أكثر عرضة للجفاف والتقصف. استخدمي زيت الأظافر أو زيت جوز الهند أو زيت الأركان لترطيب الأظافر والجلد المحيط بها. دلكي الأظافر والجلد برفق لمدة 5 دقائق يومياً للمساعدة في تجديد الرطوبة. تجنب استخدام المواد الكيميائية القاسية: خلال فترة الراحة بعد إزالة الجل، من المهم تجنب تعريض أظافرك للمواد الكيميائية القاسية مثل المنظفات أو المزيلات القوية. استخدمي القفازات عند التعامل مع المواد الكيميائية أو تنظيف المنزل. استخدام مكملات غذائية: لتعزيز تطويل الأظافر وتقويتها، يمكنك تناول مكملات تحتوي على البيوتين، الكالسيوم، أو الفيتامينات المعززة لصحة الأظافر مثل فيتامين E. هذه المكملات تساعد في تحسين بنية الأظافر وتقويتها بشكل طبيعي. عدم قص الأظافر بشكل قاسٍ: بعد إزالة الجل، تجنبي قص أظافرك بشكل قاسٍ أو استخدام أدوات حادة لتجنب إضعافها. استخدمي مقصات الأظافر الناعمة أو المبرد بشكل لطيف لتهذيب الأظافر. تقوية الأظافر بمنتجات خاصة: يمكنك استخدام طلاء تقوية الأظافر الذي يحتوي على مكونات مثل الكيراتين أو البروتينات لتعزيز قوة الأظافر. هذه المنتجات تساعد في حماية الأظافر من التكسر وتدعيمها. أعطي الأظافر فترة راحة: بعد إزالة الجل، من الأفضل أن تعطي أظافرك فترة راحة من أي طلاء آخر أو أظافر جل جديدة. هذه الفترة ستساعد الأظافر على استعادة قوتها الطبيعية وتنمو بشكل صحي. اتباع نظام غذائي صحي: نظامك الغذائي يلعب دوراً هاماً في صحة الأظافر. تأكدي من تناول أطعمة غنية بالبروتينات، الحديد، والزنك مثل اللحوم الخفيفة، البيض، الخضروات الورقية، والمكسرات لتعزيز نمو الأظافر. حماية الأظافر من الصدمات: في الأسابيع التي تلي إزالة الجل، تجنبي استخدام الأظافر كأدوات فتح أو حمل أشياء ثقيلة، قد تتسبب في كسرها. حافظي على أظافرك من الإصابات والصدمات الخارجية. عدم استخدام أدوات قاسية لإزالة بقايا الجل: أثناء إزالة الجل، تجنبي استخدام الأدوات المعدنية الحادة أو الضغط الزائد على الأظافر. استخدمي الأدوات المناسبة مثل العصا الخشبية أو أدوات إزالة الجل المخصصة للحفاظ على سلامة الأظافر.

باتباع هذه النصائح، يمكنك ضمان صحة أظافرك بعد إزالة الجل، مما يساعد على إعادة قوتها ولمعانها بشكل طبيعي وآمن.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج ، عليك استشارة طبيب مختص.