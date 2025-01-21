مكياج وتسريحات شعر ياسمين صبري في يوم ميلادها.. إطلالات مميزة في كل مناسبة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 يناير 2025 04:20 مساءً - ياسمين صبري، واحدة من أبرز النجمات في الوطن العربي، لم تقتصر شهرتها فقط على موهبتها في التمثيل، بل لاقت أيضاً إعجاباً واسعاً بسبب إطلالاتها التي تجمع بين الجمال الطبيعي والأناقة المتجددة. في يوم ميلادها الذي يصادف في 21 يناير من كل عام، نقدم أبرز خطوط مكياج وتسريحات شعر ياسمين صبري احتفاء بإطلالاتها التي ألهمت كثيرات من النساء، خصوصاً في مجال الموضة والجمال. ياسمين صبري هي رمز للأناقة في كل مناسبة، وهذا ما جعلها من النجمات اللواتي يتمتعن بشعبية كبيرة، ليس فقط بفضل إبداعها الفني ولكن أيضاً لاختيارها الدائم الإطلالات الجمالية المميزة.

ولمناسبة يوم ميلادها، نستعرض مجموعة من إطلالات ياسمين صبري في المكياج وتسريحات الشعر التي تمنحها دائماً مظهراً طبيعياً، متجدداً، ومعبراً عن شخصيتها القوية والجذابة.

مكياج ياسمين صبري: الأناقة في البساطة

تتمتع ياسمين صبري بقدرة فريدة على جعل المكياج بسيطاً وأنيقاً في الوقت نفسه. في إطلالاتها المختلفة، توازن بين المكياج الخفيف الذي يعكس جمال ملامحها الطبيعي، والمكياج القوي الذي يبرز ملامح وجهها المميز.

أساسيات البشرة: الإشراقة الطبيعية

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يبدأ المكياج الناجح بالبشرة الصحية. ولأن ياسمين صبري تحرص دائماً على العناية ببشرتها، فإنها تستخدم كريم أساس خفيفاً يتناغم مع لون بشرتها، ما يبرز جمالها الطبيعي من دون المبالغة في التغطية. تفضل كثيرات من النساء اتباع الأسلوب نفسه الذي تعتمده، باستخدام مرطب ملون أو كريم أساس خفيف يخلق تأثيراً ناعماً ومشرقاً.

بعد تطبيق كريم الأساس، تستخدم ياسمين صبري الكونسيلر لإخفاء أي عيوب أو الهالات السوداء تحت العينين، ما يساعد على إبراز ملامح وجهها بشكل أفضل. وفي بعض الأحيان، تعتمد على استخدام الهايلايتر الخفيف لإضاءة بعض النقاط في وجهها، مثل أعلى عظام الخد.

مكياج العيون: الظلال المشرقة لمظهر جذاب

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تمتلك ياسمين صبري عيوناً جميلة، وهي تختار دائماً مكياج عيون يبرز جمالها بطريقة راقية. في أغلب الأحيان، تستخدم ظلال العيون النيود أو الألوان الهادئة مثل البني أو الذهبي الفاتح، والتي تناسب بشرتها السمراء وتمنح عيونها إشراقة مميزة ومظهراً طبيعياً وجذاباً في الوقت نفسه.

ولزيادة بروز العين، تفضل أحياناً إضافة لمسة من الظلال البراقة في زاوية العين الداخلية أو على الجفن العلوي. وعند رسم الأيلاينر، غالباً ما تختار الخط الرقيق الذي يضيف لمسة من الجمال من دون مبالغة، ما يجعل عيناها تبدوان أكبر وأكثر اتساعاً.

الشفاه: النعومة واللمعان

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أما بالنسبة إلى الشفاه، فغالباً ما تختار ياسمين صبري درجات من اللون الوردي أو النيود الناعم، والتي تمنحها إطلالة طبيعية وأنيقة، بتركيبة مطفية أو لامعة؛ لتتناسب مع مكياج العيون البسيط. ولإضافة لمسة من الامتلاء لشفاهها، تعمد إلى استخدام قلم تحديد الشفاه بلون أغمق قليلاً من لون أحمر الشفاه، ما يساعد على تحديد شكل الشفاه بشكل أنيق.

في هذا السياق، شاهدي ياسمين صبري تستعرض أناقتها وجمالها من الرياض.. شاهدوا إطلالتها

تسريحات شعر ياسمين صبري: مزيج من الأناقة والنعومة

تعد تسريحات الشعر جزءاً لا يتجزأ من إطلالات ياسمين صبري، حيث تعتمد دائماً تسريحات تبرز جمال شعرها وتناسب ملامح وجهها. سواء كانت تسريحات مرفوعة أو منسدلة، تثبت ياسمين صبري دائماً أنها تملك ذوقاً راقياً في اختيار تسريحات الشعر التي تتماشى مع أسلوبها العصري.

الشعر المفرود: بساطة وأناقة

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في الكثير من إطلالاتها، تفضل ياسمين صبري اختيار تسريحات الشعر المفرود بأساليب ناعمة تضفي على ملامحها لمسة من الجمال الطبيعي. وهي لطالما اشتهرت بصيحة الشعر اللامع الذي يعكس الضوء بطريقة جميلة، وتحرص دائماً على العناية بشعرها ليظل صحياً ولامعاً.

الشعر المموج: اللمسة العصرية

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في بعض المناسبات، تختار ياسمين صبري تسريحات شعر مموجة، ما يضيف لمسة من الحيوية إلى إطلالتها. كما أن هذه التسريحات تبرز ملامح وجهها بشكل جميل، وتعطيها مظهراً عصرياً يناسب الكثير من المناسبات. فضلاً عن أنها تمنحها مظهراً جريئاً من دون أن تفقد الأناقة المعهودة.

الشعر المرفوع: تسريحات أنيقة للسهرات

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أما في السهرات أو المناسبات الخاصة، فتختار ياسمين صبري أحياناً تسريحات الشعر المرفوعة، مثل ذيل الحصان الرفيع أو الكعكة المرتفعة. هذه التسريحات تمنحها مظهراً أنيقاً وراقياً، كما أنها تجعل وجهها يبدو أكثر إشراقاً.

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أسلوب جمالي مميز وأنيق

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بأسلوبها الجمالي الفريد الذي يعكس ذوقها الرفيع وقدرتها على إبراز جمالها الطبيعي في كل مناسبة، لم تتوقف ياسمين صبري عن التألق بإطلالات جمالية مميزة، سواء كانت في الحياة اليومية أو على السجادة الحمراء، ما جعلها واحدة من أبرز النجمات اللواتي يتابعهن الجمهور في كل تفاصيلهن، ومصدر إلهام للأناقة والجمال في مجال الموضة عموماً والمكياج وتسريحات الشعر بشكل خاص.