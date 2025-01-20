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الامارات | 65 اكتشافاً لأصناف النباتات بالصين خلال 2024

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كونمينغ - وام 0 تبليغ

  • الامارات | 65 اكتشافاً لأصناف النباتات بالصين خلال 2024 1/2
  • الامارات | 65 اكتشافاً لأصناف النباتات بالصين خلال 2024 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 65 اكتشافاً لأصناف النباتات بالصين خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز الوطني الصيني لموارد البلازما الوراثية للنباتات البرية، عن 65 اكتشافاً جديداً لأصناف النباتات في عام 2024، منها 40 نوعاً جديداً.

وقال المركز إن 45% من الاكتشافات تمت في مقاطعة يونان، ومنطقة شيتسانغ ذاتية الحكم بجنوب غرب الصين، وقام المركز بجمع وحفظ بعض هذه الأنواع.

كما سيُجري المزيد من الأبحاث حول تقنيات تحسين حفظ وتوسيع موارد البلازما الوراثية مثل الأصناف النادرة، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي في الصين.

يشار إلى أن المركز الوطني لموارد الأصول الوراثية تأسس في 2017، ويديره معهد كونمينغ لعلم النبات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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