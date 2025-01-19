حفل Joy Awards 2025.. إطلالات جمالية آسرة للنجمات على السجادة الخزامية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:53 صباحاً - في أجواء استثنائية تمزج بين الفخامة والإبداع، أُقيم حفل جوائز Joy Awards 2025 في العاصمة السعودية الرياض. يُعَدُّ هذا الحدث الأبرز في مجالات الفن، والسينما، والموسيقى، والرياضة في الشرق الأوسط، حيث شهد لحظات لا تُنسى، ليس فقط بسبب الجوائز والتكريمات التي حصل عليها النجوم، بل أيضاً بفضل الإطلالات الجمالية الآسرة للنجمات على السجادة الخزامية، التي جمعت بين مكياج متقن، سواء كان ناعماً أو جريئاً، وتسريحات الشعر العصرية والأنيقة، عكست كل إطلالة أحدث صيحات الموضة والجمال بأسلوب يفيض بالأناقة والتميز.

في ما يأتي، تسلِّط "الخليج 365" الضوء على مجموعة من الإطلالات الجمالية للنجمات في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، التي جعلت من هذه الليلة حدثاً لا يُنسى، ومصدر إلهام لعشاق الموضة والجمال حول العالم.

نهى نبيل بمكياج سموكي وردي وتسريحة نصف مرفوعة

نهى نبيل في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

سحرت المدونة وسيدة الأعمال نهى نبيل عدسات الكاميرا في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025 بإطلالتها الفخمة والراقية، حيث أطلت بفستان طويل باللونين الفضي والأسود، يتسم بقصة أكتاف منسدلة بأكمام قصيرة، ويتميز بتطريز متدرج الألوان؛ ليوحي بخصر نحيف مع تطريز بأحجار داكنة من الوسط. واعتمدت معه مكياجاً سموكي، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة بظلال وردية، إلى جانب تظليل الجفون المتحركة بتدرجات الظلال الوردي الداكن، وتحديد خط الرموش العلوية، بالكحل الأسود البارز، والرموش الكثيفة والبارزة. وبرزت عظمتا خديها ببلاشر باللون البرونزي، وأحمر الشفاه باللون الوردي النيود. أما تسريحة شعرها؛ فقد اختارتها منسدلة مع رفع الخصلات الأمامية إلى خلف الأذن. فبدت غاية في الرقي والأناقة.

نور عريضة بمكياج عيون ناعم وتسريحة كاريه مالسة

نور عريضة في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

العارضة العالمية ومدونة الموضة والجمال نور عريضة، تمايلت على السجادة الخزامية بإطلالة خلابة، مستوحاة من الحقبة الستينية، حيث تألقت بفستان مخملي ذي طابع فنتدج، يستم بقصة ميدي، تمتد فوق الكاحل، ونسَّقت معه مكياج عيون ناعماً بدرجات فاتحة ومشرقة مع الكحل الأسود الذي أبرز العيون والرموش الكثيفة. وتألقت أيضاً بتسريحة شعر كاريه مالسة مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها.

خيرية أبو لبن بمكياج الكحل الأسود وتسريحة الكعكة

خيرية أبو لبن في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

إطلالة النجمة خيرية أبو لبن على السجادة الخزامية في حفل توزيع جوائز Jow Awards 2025، اتسمت بالرقي، حيث تألقت بفستان طويل من المخمل البرغندي، واختارت معه مكياجاً ناعماً ارتكز على تطبيق الكحل الأسود على طول الجفون المتحركة، مع الرموش الكثيفة والطويلة. بينما بدا مكياج البشرة موحداً مع ضربات خفيفة من البلاشر الوردي الناعم، وأحمر الشفاه باللون الوردي. وأنهت إطلالتها بتسريحة الكعكة مع الغرة الجانبية المنسدلة على الجنب.

توبا بيوكستون مكياج زهري خافت وتسريحة كلاسيكية

توبا بيوكستون في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

تتميز النجمة التركية توبا بيوكستون في اختيارها الإطلالات الكلاسيكية والفخمة في الفعاليات الفنية، وقد لفتتنا إطلالتها الأنثوية الساحرة في حفل توزيع جوائز Joy Awards2025، حيث أطلت بفستان من المخمل الأسود واللاتكس اللامع باللون العاجي، ونسَّقت معه مكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها الناعمة، ارتكز على تظليل الجفون بتدرجات الظلال الزهري الناعم، وتكثيف رموشها بالماسكرا. وزينت شفاهها باللون الوردي المشرق المات. في المقابل، اختارت تسريحة كلاسيكية منسدلة على الأكتاف، التي منحت إطلالتها لمسة أنيقة.

درة بمكياج بنفسجي غليتر وتسريحة شعر منسدلة

درة في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

من جهتها، تألقت النجمة درة بفستان براق باللونين البنفسجي والأسود، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، واختارت معه مكياجاً للعيون مشرقاً، ارتكز على تظليل الجفون الثابتة بتدرجات الظلال البنفسجي، مع لمسات براقة من الغليتر عند زاوية العين الداخلية، ورسم خط عريض من الأيلاينر الأسود على طول خط الجفون العلوية والسفلية، والرموش المستعارة الكثيفة والطويلة. أما مكياج البشرة؛ فبدا موحداً، ما عزز من جمال مكياج عينيها. واختارت أحمر الشفاه باللون المشمشي، مع تحديد الشفاه بقلم محدد الشفاه بدرجة أغمق. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مالسة منسدلة على الأكتاف، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة.

شيخة البدر بمكياج ترابي ناعم وتسريحة الكعكة المرتفعة

شيخة البدر في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

الإطلالة الجمالية للنجمة شيخة البدر على السجادة الخزامية في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، عكست مزيجاً متناغماً من الأنوثة والفخامة؛ ما جعلها محط الأنظار في الحفل، حيث أطلت بفستان طويل فضي اللون، مزين بخيوط فضية ناعمة متدلية، واعتمدت مكياجاً بارزاً يركز على العيون المسحوبة بأسلوب سموكي ناعم يبرز جمال عينيها ويمنحها نظرة درامية جذابة. تم تحديد العيون بالكحل الأسود مع استخدام ظلال بنية خفيفة؛ ما أضفى عمقاً وأناقة لمظهرها. أما البشرة؛ فمع لمسة خفيفة من الهايلايتر على عظام الوجنتين لإبراز ملامحها بشكل راقٍ. واختارت أحمر الشفاه النيود. أما تسريحة الشعر؛ فقد اعتمدت تسريحة الكعكة المرتفعة التي تتسم بالبساطة والأناقة، مع خصلات أمامية منسدلة على جانبي الوجه لإضفاء لمسة عفوية وأنثوية.

رضوى الشربيني بمكياج عيون قوي وتسريحة الويفي االعريضة

رضوى الشربيني في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

تألقت الإعلامية المتألقة رضوى الشربيني على السجادة الخزامية في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025، بإطلالة جمالية ساحرة عكست أنوثتها وجاذبيتها، حيث اعتمدت مكياجاً يعكس الجمال العربي الأصيل. تم التركيز على العيون باستخدام مكياج سموكي أسود بظلال داكنة مع لمسات من الهايلايتر اللامع في الزوايا الداخلية للعين؛ ما أضاف لمسة من الإشراق إلى نظرتها. كما تم استخدام الأيلاينر الكثيف لرسم العين بدقة، إلى جانب الرموش الاصطناعية الكثيفة التي عززت جمال العيون وجعلتها محط الأنظار. وتحديد عظام الوجنتين ببلاشر وردي ناعم أضاف إشراقة أنثوية. تم اختيار أحمر شفاه بلون النيود الداكن لإكمال الإطلالة، حيث منحها توازناً رائعاً بين العيون الجريئة والشفاه الراقية.

واختارت لشعرها الأسود الطويل، تسريحة الويفي بتموجات عريضة، مع اعتماد الفرق النصفي للغرة الطويلة المنسدلة على طول شعرها.

هاندا أرتشيل بأيلاينر مجنح وتسريحة ذيل الحصان

هاندا أرتشيل في حفل Joy Awards 2025- الصورة من المكتب الإعلامى لمجموعة MBC

الممثلة الشابة هاندا أرتشيل برزت بإطلالة جذابة مكَّنتها من أن تكون محط الأنظار على السجادة الخزامية في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2005، حيث تألقت بفستان أسود طويل مزين برسومات براقة، واختارت معه مكياج عيون ارتكز على رسم الأيلاينر المجنح، وظلال عيون ناعمة بدرجات النيود مع لمسة من اللمعان؛ ما أضفى بريقاً خاصاً على الإطلالة. أما البشرة؛ فقد بدت طبيعية ومشرقة، وتم تسليط الضوء على ملامح وجهها باستخدام الهايلايتر على عظام الوجنتين وجسر الأنف، مع لمسة من البلاشر الوردي لإضفاء الحيوية. أكملت الإطلالة بشفاه مطفية بلون وردي ناعم يعكس أنوثتها ويوازن بين جرأة العينين ورقة المكياج. واختارت تسريحة ذيل الحصان العالية، التي أبرزت جمال ملامحها الناعمة.

سيهمك التعرف إلى القائمة الكاملة لجوائز صناع الترفيه Joy Awards 2025

هبة الدري بمكياج برونزي وتسريحة ويفي

هبة الدري في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

أذهلت النجمة هبة الدري الحضور بإطلالتها بفستان طويل باللون البيج، ذي ياقة عالية وأكمام مرصعة باللؤلؤ، واختارت معه مكياجاً برونزياً دافئاً، اعتمد على تغطية مثالية للبشرة مع لمسة برونزية طبيعية. بينما جاءت العيون بتدرجات ذهبية وبرونزية لامعة؛ ما أضفى بريقاً ساحراً على عينيها وجعلها محط الأنظار. تم تحديد العيون بخط كحل ناعم ولمسات من الماسكارا الكثيفة لإبراز الرموش وإضفاء مظهر درامي. أما الشفاه؛ فقد زينتها بأحمر شفاه باللون المشمشي دافئاً يتماشى مع المكياج البرونزي؛ ما أضاف لمسة من الرقي والبساطة. وأكملت إطلالتها بتسريحة الويفي بتموجات واسعة وعريضة تعكس مظهراً أنثوياً راقياً.

يارا بو منصف بمكياج بشرة مضيء وتسريحة الكعكة مع الغرة البف

يارا بو منصف في حفل joy awards 2025 -الصورة من المركز الإعلامي لمجموعة mbc

تألقت المدونة يارا بو منصف في حفل توزيع جوائز Joy Awards 2025؛ إذ ظهرت بإطلالة جمالية باهرة جمعت بين البساطة والفخامة، حيث لفتت الأنظار بإطلالتها بفستان طويل باللون البرغندي، ذي تصميم مكشوف عن الصدر، ونسَّقت معه مكياجاً يعتمد على البشرة المضيئة التي تبدو طبيعية ومشرقة، مع إضافة الهايلايتر على عظام الوجنتين، وجسر الأنف، والزاوية الداخلية للعين لإبراز إشراقة وجهها. تم التركيز على العيون بأسلوب بسيط وجذاب، باستخدام ظلال عيون بألوان نيود طبيعية ولمسات خفيفة من الماسكرا لتحديد الرموش بشكل أنيق. أما الشفاه؛ فقد اختارت لها لوناً وردياً ناعماً. لإكمال الإطلالة اختارت يارا تسريحة شعر الكعكة المرتفعة مع الغرة الجانبية البف. هذه التسريحة منحتها مظهراً جذاباً يعكس الأناقة والرقي.