الجمال المستدام... خطوات بسيطة للحصول على بشرة صحية مع الحفاظ على البيئة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 19 يناير 2025 11:53 صباحاً - مع تزايد الوعي البيئي، برز مفهوم الجمال المستدام، وهو نهج يهدف إلى تعزيز الجمال والعناية بالبشرة بطرق آمنة ومستدامة مع تقليل التأثير السلبي على البيئة، من خلال استعمال منتجات تحتوي على مكونات طبيعية وقابلة للتحلل الحيوي، فضلاً عن الاعتماد على عبوات صديقة للبيئة، وتقنيات إنتاج تقلل من استهلاك الطاقة والمياه، هذا المفهوم لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل هو أسلوب حياة يهدف إلى حماية الكوكب وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع الحفاظ على جمالك الطبيعي، فهل أنت مستعدة للانتقال إلى الجمال المستدام؟! شاركينا رأيك!

ما هو الجمال المستدام؟

مستحضرات العناية بالبشرة من مكونات طبيعية - الصورة من Freepik - by pvproductions

يعدّ الجمال المستدام أحد أكثر الاتجاهات أهمية في العناية بالبشرة، حيث يعتمد على استخدام مستحضرات تجميل طبيعية، خالية من المواد الكيميائية القاسية، والمواد الاصطناعية المشتقة من الزيوت المعدنية أو البتروكيماويات، وبدلاً من ذلك تستخدم الزيوت النباتية والمستخلصات الأخرى، بما في ذلك تلك المستخلصة من الزراعة العضوية المعتمدة.

عادةً، ما تستمد مستحضرات العناية بالبشرة الطبيعية قوتها من المكونات التي تأتي مباشرة من الطبيعة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأساسية، تساعد هذه المكونات على تغذية البشرة وحمايتها وتوازنها، على سبيل المثال؛ توفّر الزيوت النباتية ترطيباً عميقاً، بينما تساعد المستخلصات النباتية مثل البابونج أو الشاي الأخضر على تهدئة البشرة؛ مما يجعلها أكثر أماناً ولطفاً على البشرة.

إلى ذلك، يساهم استخدام المنتجات المستدامة في تقليل التلوث البلاستيكي والنفايات السامة التي تؤثر على الكوكب.

كيف تعتمدين الجمال المستدام في روتينك؟

اختيار منتجات طبيعية: البحث عن منتجات تحتوي على مكونات نباتية وخالية من المواد الاصطناعية الضارة؛ مثل البارابين والكبريتات.

الاعتماد على عبوات قابلة للتدوير: شراء مستحضرات تجميلية في عبوات صديقة للبيئة، أو قابلة لإعادة الاستخدام.

الحد من الهدر: استخدام المنتجات بكميات مناسبة، على أن يتم إعادة استخدام العبوات عند الانتهاء منها.

دعم العلامات التجارية المسؤولة: اختيار العلامات التي تلتزم بالممارسات المستدامة، سواء من حيث الإنتاج أو التعبئة.

استخدام المكونات الطبيعية DIY: وهو اختصار لعبارة Do It Yourself، والتي تعني "اصنعه بنفسك"، في سياق منتجات العناية بالبشرة، يشير إلى تحضير أو صنع منتجات العناية بالبشرة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية أو متاحة بسهولة، على سبيل المثال: صنع مقشرات طبيعية وأقنعة الوجه، جربي هذه الوصفات الطبيعية:

قناع طبيعي لترطيب البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير:

امزجي المكونات جيداً للحصول على عجينة ناعمة. وزّعي المزيج على وجهك بالتساوي، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

مقشر طبيعي للبشرة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض أو البني.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر الممتاز.

بضع قطرات من زيت عطري مثل زيت اللافندر أو الليمون، لتعزيز الرائحة والفوائد.

طريقة التحضير:

في وعاء نظيف، اخلطي السكر مع زيت الزيتون جيداً، للحصول على مزيج متجانس. أضيفي قطرات الزيت العطري إذا كنت ترغبين في تجربة أكثر استرخاءً. ضعي كمية صغيرة من المقشر على بشرتك الرطبة، ودلكي بحركات دائرية بلطف لمدة 2-3 دقائق. اغسلي بشرتك بالماء الدافئ، وجففيها بلطف بمنشفة ناعمة.

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تونر طبيعي

المكونات:

نصف كوب من ماء الورد الطبيعي.

ملعقة كبيرة من خل التفاح العضوي.

بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إذا كنت تعانين من حب الشباب.

طريقة التحضير:

امزجي ماء الورد مع خل التفاح في زجاجة نظيفة، ويفضل أن تكون مزودة ببخاخ. أضيفي قطرات زيت شجرة الشاي إذا كنت ترغبين في تعزيز تأثير مكافحة البكتيريا. رجي الزجاجة جيداً قبل كل استخدام للتأكد من تجانس المكونات. ضعي كمية صغيرة من التونر على قطعة قطنية وامسحي بها وجهك بلطف، أو رشي التونر مباشرة على بشرتك واتركيه ليجف.

المصدر: natrue.org

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.