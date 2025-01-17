الامارات | طبيب بريطاني يحذر: لا تقبّلوا المواليد الجدد.. أي عدوى كفيلة بقتلهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حذر طبيب في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من عادة تقبيل الأطفال الرضع على الرأس والوجه، الأمر الذي قد يتسبب بمخاطر صحية جمة بينها احتمال وفاة الطفل.

وقام الدكتور الجراح كاران راج مؤخرًا بنشر مقطع فيديو على "تيك توك" يحذر فيه الناس من مخاطر تقبيل الأطفال، مشيرا لمخاطر هذه العادة.

ففي أواخر العام الماضي، نشرت مؤسسة خيرية بريطانية تسمى The Lullaby Trust نتيجة استطلاع كشف أن 54٪ من الآباء الجدد والمتوقعين "سيسمحون للأصدقاء والعائلة بتقبيل أطفالهم حديثي الولادة، دون علمهم بخطر الإصابة بعدوى خطيرة". وشرح الطبيب أن الجهاز المناعي للطفل لا يتطور بشكل كامل عند ولادته، لذا فإن خطر إصابته بعدوى خطيرة أعلى بكثير.

فخلال الأشهر الثلاثة الأولى أو نحو ذلك، يكون لدى الجهاز المناعي للرضيع عدد أقل من الخلايا المناعية الفطرية المقاومة للعدوى، مثل الخلايا المتعادلة والوحيدات، مقارنة بالبالغين، مما يعني أن العدوى التي تسبب أعراضًا خفيفة لدى البالغين أو الأطفال الأكبر سنًا يمكن أن تهدد حياة الأطفال.

وتمثل عدوى فيروس الهربس هي أحد الأمثلة على ذلك، ففي الوقت الذي تسبب العدوى لدى البالغين تقرحات البرد، يمكن أن تتسبب لدى الأطفال بسرعة بمرض خطير.

وكلما كان الطفل أصغر سنًا، كلما كان أكثر عرضة للإصابة بالهربس، وخاصة في الأسابيع الأربعة الأولى بعد الولادة. ويعتبر الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة للبكتيريا المعدية من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين وهم عرضة بشكل خاص للعدوى بمسببات الأمراض داخل الخلايا.

كما أن الأطفال معرضون للإصابة بعدوى سلالات الإشريكية القولونية التي لا تضر بالبالغين، مما يسبب لهم الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة. لا ينبغي لآباء الأطفال الصغار جدًا أن يشعروا بعدم الارتياح عند مطالبة الزوار بتجنب تقبيل أو لمس طفلهم، وفقا لما نقل موقع "ساينس أليرت" عن الطبيب. وأضاف أن أفضل تصرف من أي زائر هو عدم تعريض الطفل للخطر، داعيا إلى غسل اليدين جيدًا، وتجنب تقبيل الطفل على فمه أو وجهه، والاستعاضة بتقبيل قدمه أو مؤخرة رأسه، والامتناع كليا عن ذلك في حال كان المرء لديه عدوى نشطة من أي نوع.