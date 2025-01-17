الامارات | امرأة تدفع 830 ألف يورو لعلاج براد بيت «مزيف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّر ناطق باسم الممثل، براد بيت، محبيه من المحتالين الذين يستغلون صورته، بعدما عرضت محطة تلفزيونية فرنسية تقريراً عن امرأة تعرضت للاحتيال من قِبل أشخاص انتحلوا صفة النجم الهوليوودي.

وقال ناطق باسم الممثل لمجلة «إنترتينمنت ويكلي»: «من الرهيب أن يستغل المحتالون العلاقة القوية بين المعجبين والمشاهير».

وفي برنامج على محطة «تي أف 1» الفرنسية، روت خمسينية تُدعى (آن)، أظهرت وجهها بوضوح أمام الكاميرا، أنها دفعت 830 ألف يورو لمحتالين ادعوا أنهم براد بيت من خلال إرسال صور شخصية مزيفة لها، ووثائق هوية جرى تزويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبديد شكوكها.

وادعى براد بيت المزيف حاجته إلى المال لدفع كلفة عملية جراحية لاستئصال سرطان الكلى، ما مكّنه من استخلاص مبالغ كبيرة من هذه المرأة التي أصيبت بالاكتئاب، وحاولت الانتحار ثلاث مرات.

ومنذ عرض التقرير، أصبحت المرأة موضع سخرية من جانب مستخدمي الإنترنت الذين انتقدوا ما اعتبروه تصرفاً ساذجاً منها.

وانتقد بعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي المحطة التلفزيونية، لعدم حمايتها الضحية التي ربما لم تكن تُدرك عواقب عرض قصتها علناً.