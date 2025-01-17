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الامارات | «لؤلؤ أبوظبي».. مهرجان يحتفي بالبيئة البحرية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | «لؤلؤ أبوظبي».. مهرجان يحتفي بالبيئة البحرية 1/2
  • الامارات | «لؤلؤ أبوظبي».. مهرجان يحتفي بالبيئة البحرية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، إطلاق فعاليات مهرجان لؤلؤ أبوظبي، الذي يُقام للمرة الأولى، من 17 إلى 23 يناير الجاري، للاحتفاء بالبيئة البحرية والاعتزاز بتراث اللؤلؤ، ومد الجسور بين الماضي والحاضر، لنقل المعرفة للأجيال القادمة.

وتنطلق فعاليات المهرجان في مركز لؤلؤ أبوظبي بمدينة المرفأ، حيث يتيح لزوّاره التعرف إلى قصة المركز الذي تأسس عام 2007 ليكون مركزاً ريادياً في المنطقة لاستزراع المحار المحلي بطرق مستدامة، وذلك بهدف صون وإعادة إحياء التراث المرتبط بالغوص وتقاليد اللؤلؤ.

ويقدّم المهرجان تجارب متنوّعة تتخللها مجموعة من الأنشطة والفعاليات التعليمية والترفيهية والتراثية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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