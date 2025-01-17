الامارات | سيف علي خان يتعرّض لـ 6 طعنات من «مجهول» في منزله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض الممثل الهندي الشهير، سيف علي خان، للطعن عقب اقتحام شخص منزله، أمس، يُعتقد أنه بقصد السرقة، وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن شرطة منطقة باندرا قالت إن الشخص المجهول فرّ عقب أن هاجم خان، عندما استيقظ من نومه واشتبك معه.

ويخضع علي خان (54 عاماً) لجراحة حالياً، بعدما أصيب بست طعنات، من بينها طعنة قريبة من العمود الفقري، وجاء في بيان رسمي أصدره فريق علي خان: «وقعت محاولة سطو على منزل سيف علي خان، وهو الآن في المستشفى يخضع لجراحة، ونطلب من الإعلام والمعجبين الصبر، الأمر في يد الشرطة».