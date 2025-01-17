الامارات | الوثبة للتمور يواصل فعالياته ومسابقاته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل «مهرجان الوثبة للتمور»، في دورته الثانية، فعالياته ومسابقاته وسط إقبال واسع من المنتجين وأصحاب مزارع النخيل في الدولة، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر حتى 28 فبراير المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أسماء الفائزين في مسابقة تغليف التمور (فئة التمور المحشوة)، حيث فازت فاطمة حمد الشامسي بالمركز الأول، بينما حصد المركز الثاني راشد حمد الشامسي، وجاءت بخيتة أحمد المنصوري في المركز الثالث.

تشترط المسابقة ألا تقل الكمية المشاركة عن 10 عبوات بوزن 2 كغم لكل عبوة، كما يجب أن تكون التمور مطابقة للصنف المشارك به، من حيث الشكل واللون والطعم، وأن تكون حبات التمر متماثلة اللون والشكل ومتجانسة في الحجم تقريباً، وخالية من الآفات الحشرية وأطوارها المختلفة، إضافة إلى خلوها من العيوب المظهرية والتشوهات الخارجية. كما يُشترط أن تكون التمور مبردة وغير مجمدة. ومن الشروط الأخرى أن تكون التمور من إنتاج المزارعين أو المصنعين، وأن تُستخدم مواد تغليف صديقة للبيئة.