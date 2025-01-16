ياسمين عبد العزيز في يوم ميلادها.. إطلالات جمالية ساحرة بتفاصيل مميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 11:54 صباحاً - في يوم ميلاد النجمة المصرية المتألقة والمحبوبة ياسمين عبد العزيز، لا بد أن نتوقف عند إطلالاتها الجمالية، التي جعلتها واحدة من أكثر النجمات إلهاماً في الوطن العربي. تتميز ياسمين بأسلوبها الراقي والبسيط في اختيار المكياج، الذي يبرز ملامحها بأسلوب طبيعي وجذاب، إلى جانب تسريحات الشعر الأنيقة التي تضيف لمسة من الفخامة والأنوثة إلى إطلالاتها. سواء كانت تعتمد المكياج الناعم أو الإطلالات الجريئة، وتسريحات الشعر المنسدلة أو الكعكة المرتفعة، فإن ياسمين تعرف كيف تخطف الأنظار وتبرز جمالها بكل تفاصيله. ولمناسبة يوم ميلادها، نرصد مجموعة من أبرز صيحات المكياج وتسريحات الشعر التي اعتمدتها ياسمين عبدالعزيز في إطلالاتها المختلفة؛ لتتألقي على طريقة بطلة مميزة وجذابة.

صيحة أحمر الشفاه الداكن مع تسريحة الشعر المالس

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في واحدة من أجمل إطلالاتها، وتحديداً خلال جلسة تصوير خاصة، تألقت ياسمين عبد العزيز بإطلالة نيلية من الساتان، نسقت معها مكياجاً كلاسيكياً ارتكز على صيحة أحمر الشفاه باللون الأحمر الداكن والبارز، إلى جانب الأيلاينر العريض المحدد لرسمة العين، والكحل الأسود البارز داخل العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والفاونديشن الناعم والموحد على بشرتها، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الكتفيْن مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج مشمشي ناعم مع تسريحة الشعر المموج

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على الرغم من اعتماد ياسمين عبد العزيز صيحات مكياج صارخة أو قوية بألوانها، فإنها معروفة بلوكاتها الناعمة والهادئة، وتميل غالباً إلى المكياج الناعم، حيث اعتمدت في إحدى إطلالاتها مكياجاً مشمشياً ناعماً؛ طبقت فيه ظلال العيون المشمشية التي غمرت الجفن العلوي بالكامل بأسلوب ناعم وبسيط، واستعانت بالرموش المستعارة مع طبقات الماسكرا الكثيفة جنباً إلى جنب مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج الجفن العلوي والسفلي من العين، واعتمدت كريم الأساس البرونزي الناعم على البشرة مع البلاشر الوردي الخفيف على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري المات المحدد بالكونتور. ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر المموج المنسدل على الكتفين مع الوشاح الناعم على الرأس.

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صيحة الأيلاينر المجنح مع تسريحة الشعر المبلل

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وبإطلالة مشرقة وجذابة، تألقت ياسمين عبد العزيز في إحدى جلسات التصوير بالبدلة الرسمية البيضاء اللون التي نسقت معها مكياجاً كلاسيكياً لافتاً ارتكز على ظلال العيون الرمادية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر المجنح إلى خارج جفن العين العلوي والكحل الأسود الناعم داخل العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كما اختارت كريم الأساس المخملي والموحد لبشرتها مع البلاشر الزهري على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المحدد بالكونتور، كذلك تألقت بتسريحة الشعر المبلل المسرّح إلى الخلف بالكامل.

مكياج سموكي رمادي جذاب مع تسريحة الشعر الريترو

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ومن أجمل الصيحات الجمالية التي اعتمدتها ياسمين عبدالعزيز، المكياج السموكي البارز للعيون؛ من خلال الظلال السموكي الرمادي فوق جفن العين المتحرك مع الرموش المستعارة الكثيفة وطبقات الماسكرا البارزة مع الكحل الأسود داخل العين، والفاونديشن البرونزي الناعم الموحد على البشرة، كما اختارت أحمر الشفاه الزهري الغلوسي مع الكونتور البني النيود، واختارت مع مكياجها تسريحة الشعر الريترو المنسدل على الكتفين مع الفرق الجانبي للغرة.

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مكياج سموكي مع تسريحة الشعر المالس

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وبإطلالة جمالية راقية وأنيقة، تألقت ياسمين عبدالعزيز بمكياج سموكي بارز، طبقت فيه الظلال السموكي التي غمرت جفن العين المتحرك بأسلوب مسحوب إلى خارج العين عند الطرف العلوي والسفلي، كما استخدمت الكحل الأسود البارز داخل العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية وموحدة بالفاونديشن المناسب لها مع البلاشر الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي الغلوسي المحدد بالكونتور البني، كما اختارت تسريحة الشعر المالس مع الفرق الوسطي للغرة.

مكياج وردي ناعم مع تسريحة الشعر الويفي

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ومن اختيارات ياسمين عبد العزيز الجمالية، تلك التي اعتمدت فيها مكياجاً وردياً خافتاً؛ ارتكز على القليل من ظلال العيون الوردية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج والكحل الأسود على الخط المائي للعين، كما اختارت كريم الأساس المخملي والموحد لبشرتها البيضاء مع البلاشر الوردي على تفاحة الخدين، وأنهت إطلالتها بأحمر الشفاه الوردي المات، وجاءت تسريحة شعرها بأسلوب الويفي مع الفرق الجانبي للغرة، والتي أتت مزينة بالطوق الأبيض.