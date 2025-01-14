الامارات | ميغان ترجئ إطلاق برنامجها بسبب حرائق لوس أنجلوس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة «نتفليكس» أنه سيتم إرجاء بث البرنامج التلفزيوني الجديد لزوجة الأمير هاري، ميغان ماركل، «وذ لاف، ميغان»، لمدة ثلاثة أشهر، بسبب حرائق الغابات التي تجتاح لوس أنجلوس.

ويُظهر البرنامج، المؤلف من ثماني حلقات، ميغان وهي تقوم بالطبخ وأعمال البستنة وأعمال يدوية، إضافة إلى إقامة الحفلات، وكان من المقرر أن يبدأ بث البرنامج عالمياً على شبكة «نتفليكس» غداً. وقالت الشبكة، في وقت متأخر أول من أمس، إنه بناء على طلب من دوقة ساسكس، سيتم إرجاء بث البرنامج إلى الرابع من مارس المقبل.

وذكرت ماركل في بيان: «أُعرب عن امتناني لشركائي في (نتفليكس) لدعمهم لي في قراري إرجاء إطلاق البرنامج، في الوقت الذي نركز على حاجات المتضررين من حرائق الغابات في ولايتي كاليفورنيا».

وتعيش ميغان مع الأمير هاري وطفليهما في مونتيسيتو، وهي منطقة يقطنها أثرياء تبعد نحو 150 كيلومتراً شمال غرب لوس أنجلوس.