خطوات وضع مكياج الوجه بالترتيب... من الأساسيات إلى اللمسات الأخيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 02:52 مساءً - إن تطبيق المكياج يمكن أن يكون تجربة ممتعة تساعدك على إبراز جمالك وإضافة لمسة من الثقة إلى مظهرك، ولكن السر في الحصول على مكياج وجه مثالي يكمن في الترتيب الصحيح للخطوات، قد تبدو العملية معقدة للبعض، لكن إذا اتبعت الخطوات بالترتيب الصحيح، ستجدين أن المكياج ليس مجرد عملية تجميل، بل هو فرصة لتسلطي الضوء على ملامحك وتظهري بأفضل صورة.

تطبيق المكياج ليس فقط عن استخدام مستحضرات التجميل، بل عن كيفية تنظيم استخدام هذه المنتجات بحيث تكمل كل خطوة الأخرى بشكل مثالي، بداية من تحضير البشرة مروراً بتحديد الملامح وحتى اللمسات الأخيرة التي تجعل مكياجك يدوم طويلاً، ويبدو طبيعياً، كل خطوة لها دور في تحسين النتيجة النهائية.

في هذه المقالة، سنأخذك في جولة شاملة لخطوات وضع المكياج بالترتيب، بحيث نقدم لك نصائح عملية وسهلة لتطبيق المكياج بشكل احترافي، مهما كان نوع بشرتك أو المناسبة التي تستعدين لها، سنساعدك على فهم كيفية تطبيق المكياج بالطريقة المثالية لكي تشعري بالجمال والثقة في كل لحظة، فلنبدأ معاً هذه الرحلة الجمالية خطوة بخطوة.

الخطوات الأساسية قبل وضع مكياج الوجه

تنظيف وترطيب البشرة قبل وضع المكياج

قبل وضع مكياج الوجه، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لضمان الحصول على نتيجة مثالية، إليك هذه الخطوات:

تنظيف البشرة: ابدئي بغسل وجهكِ جيداً باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك، هذا يساعد في إزالة الشوائب والزيوت الزائدة مما يمنحك قاعدة نظيفة للمكياج. تطبيق التونر: بعد تنظيف البشرة، استخدمي التونر لإعادة توازن درجة حموضة البشرة وتنقيتها من أي بقايا غسول، كما أنه يساعد في تقليص المسام. ترطيب البشرة: استخدمي مرطباً مناسباً لنوع بشرتك للحفاظ على ترطيب البشرة، إذا كانت بشرتك جافة، فاختاري مرطباً غنياً، وإذا كانت دهنية، فاستخدمي مرطباً خفيفاً. وضع كريم واقٍ من الشمس: لا تنسي تطبيق واقي الشمس لحماية بشرتكِ من أضرار أشعة الشمس، يفضل أن يكون بتركيبة غير دهنية ليتناسب مع المكياج. استخدام البرايمر: طبقي البرايمر على الوجه لضمان تثبيت المكياج لفترة أطول، البرايمر يساعد في تقليل المسام، وتوفير سطح ناعم، وتجهيز البشرة للمكياج.

هذه هي الخطوات الأساسية التي يجب أن تلتزمي بها قبل وضع مكياج الوجه، ستساعدك هذه التحضيرات في الحصول على قاعدة صحية وجميلة تجعل المكياج يبدو أكثر إتقاناً وثباتاً.

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خطوات وضع مكياج الوجه بالترتيب

الماسكارا تمنح رموشك الطول والكثافة، مما يعزز من جمال العينين

إليك خطوات وضع مكياج الوجه بالترتيب بشكل مفصل للحصول على إطلالة مثالية وطويلة الأمد، مع شرح إضافي بعد الخطوات الأساسية التي يجب تحضير البشرة لها:

تطبيق كريم الأساس (Foundation):

اختيار كريم الأساس المناسب : احرصي على اختيار كريم أساس يناسب لون بشرتك ونوعها، اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة إذا كانت بشرتك دهنية، أو كريم أساس غنياً إذا كانت جافة.

: احرصي على اختيار كريم أساس يناسب لون بشرتك ونوعها، اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة إذا كانت بشرتك دهنية، أو كريم أساس غنياً إذا كانت جافة. كيفية التطبيق: استخدمي إسفنجة مبللة أو فرشاة لتوزيع كريم الأساس بشكل متساوٍ على الوجه، تأكدي من دمج الكريم جيداً عند خط الشعر وفوق الجفن لتجنب وجود خطوط مرئية.

استخدام خافي العيوب (Concealer):

وظيفة خافي العيوب : خافي العيوب يعمل على إخفاء الهالات السوداء تحت العينين، وتغطية الحبوب أو أي عيوب أخرى على الوجه، كما يساعد في توحيد لون البشرة.

: خافي العيوب يعمل على إخفاء الهالات السوداء تحت العينين، وتغطية الحبوب أو أي عيوب أخرى على الوجه، كما يساعد في توحيد لون البشرة. كيفية الاستخدام: ضعيه تحت العينين وعلى أي أماكن تحتاج إلى تغطية إضافية، استخدمي أصابعك أو فرشاة صغيرة لدمج الخافي بشكل جيد مع كريم الأساس.

تثبيت المكياج بالبودرة (Setting Powder):

وظيفة البودرة : البودرة ضرورية لتثبيت المكياج وتفادي اللمعان الزائد في منطقة الـT (الجبهة، الأنف، الذقن).

: البودرة ضرورية لتثبيت المكياج وتفادي اللمعان الزائد في منطقة الـT (الجبهة، الأنف، الذقن). كيفية التطبيق: استخدمي فرشاة كبيرة لتوزيع البودرة الشفافة أو المضغوطة على وجهك، تأكدي من وضع كمية خفيفة لتجنب التكتل أو إظهار التجاعيد الدقيقة.

إضافة أحمر الخدود (Blush):

أهمية أحمر الخدود : يساعد أحمر الخدود في إضافة إشراقة طبيعية للوجه وتحديد الخدين، كما يعطي مظهراً شاباً وصحياً.

: يساعد أحمر الخدود في إضافة إشراقة طبيعية للوجه وتحديد الخدين، كما يعطي مظهراً شاباً وصحياً. كيفية التطبيق: ضعيه على تفاحة الخدين وادمجيه باتجاه الأذنين للحصول على مظهر طبيعي، اختاري ألواناً دافئة مثل الوردية أو الخوخي لإضفاء لمسة ناعمة.

تحديد الحواجب (Eyebrows):

ماذا تحتاج الحواجب؟ : الحواجب هي إطار الوجه، وعند تحديدها بشكل جيد يمكن أن يتغير شكل وجهك تماماً.

: الحواجب هي إطار الوجه، وعند تحديدها بشكل جيد يمكن أن يتغير شكل وجهك تماماً. كيفية التطبيق: استخدمي قلم حواجب أو بودرة ملونة لملء الفراغات في حاجبيك، وركزي على جعل الحاجبين متناسقين، إذا كنت ترغبين في حواجب كثيفة، يمكنك استخدام جل الحواجب لتثبيتها.

مكياج العينين (Eyeshadow):

إعداد الجفون : قبل وضع ظلال العيون، يمكنك تطبيق برايمر خاص بالعيون لتثبيت المكياج طوال اليوم ومنع التكتل.

: قبل وضع ظلال العيون، يمكنك تطبيق برايمر خاص بالعيون لتثبيت المكياج طوال اليوم ومنع التكتل. كيفية التطبيق: اختاري لون ظلال عيون يناسب إطلالتك، يمكنك استخدام ألوان فاتحة على الجفن العلوي، وظلال أغمق على ثنية العين، اخلطي الألوان جيداً للحصول على مظهر طبيعي ومتدرج.

تحديد العين (Eyeliner):

وظيفة الآيلاينر : يساعد الآيلاينر في تحديد شكل العين وإبرازها بشكل أكبر.

: يساعد الآيلاينر في تحديد شكل العين وإبرازها بشكل أكبر. كيفية الاستخدام: ابدئي برسم خط رفيع بالقرب من الرموش العليا، وادمجيه برفق إذا كنت تستخدمين قلم كحل ناعماً، يمكن استخدام الآيلاينر السائل أو الجل للحصول على مظهر أكثر حدة وجاذبية.

الماسكارا (Mascara):

وظيفة الماسكارا : الماسكارا تمنح رموشك الطول والكثافة، مما يعزز من جمال العينين.

: الماسكارا تمنح رموشك الطول والكثافة، مما يعزز من جمال العينين. كيفية الاستخدام: طبقي الماسكارا على رموشك من الجذور إلى الأطراف، وركزي على منح الرموش شكلاً كثيفاً وطويلاً، يمكنك أيضاً تطبيق طبقة ثانية لمزيد من الكثافة.

تحديد الشفاه (Lipliner):

وظيفة قلم تحديد الشفاه : يساعد قلم تحديد الشفاه على رسم الحدود بدقة، مما يضمن أن أحمر الشفاه يبقى ثابتاً طوال اليوم.

: يساعد قلم تحديد الشفاه على رسم الحدود بدقة، مما يضمن أن أحمر الشفاه يبقى ثابتاً طوال اليوم. كيفية التطبيق: ابدئي من زاوية الشفاه وحددي خطاً رفيعاً باتجاه الوسط، مع التأكد من تلوين الشفاه بالكامل.

أحمر الشفاه (Lipstick):

أهمية أحمر الشفاه : يعد أحمر الشفاه جزءاً أساسياً في إطلالتك، ويمنحك لمسة نهائية جمالية.

: يعد أحمر الشفاه جزءاً أساسياً في إطلالتك، ويمنحك لمسة نهائية جمالية. كيفية التطبيق: استخدمي أحمر شفاه يناسب إطلالتك، سواء كان مات، لامعاً أو كريمياً، يمكنك أيضاً إضافة لمسة من اللمعة للحصول على مظهر أكثر إشراقاً.

لمسات نهائية (Setting Spray):

وظيفة سبراي التثبيت : يساعد سبراي التثبيت في الحفاظ على المكياج لفترة أطول، ويحافظ على نضارته طوال اليوم.

: يساعد سبراي التثبيت في الحفاظ على المكياج لفترة أطول، ويحافظ على نضارته طوال اليوم. كيفية الاستخدام: ضعي رذاذ التثبيت من مسافة بعيدة على وجهك بعد الانتهاء من المكياج.

باتباع هذه الخطوات بالترتيب، ستحصلين على مكياج وجه متقن وطويل الأمد، مع إبراز جمالك الطبيعي بشكل رائع.