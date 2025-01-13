في يوم ميلادها.. 10 صيحات مكياج بلمسات فخمة من وحي درة زروق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:57 صباحاً - درة زروق، أيقونة الجمال والأنوثة، دائماً ما تُبهر جمهورها بإطلالاتها الفريدة التي تجمع بين الأناقة والذوق الرفيع. في يوم ميلادها، نحتفل ليس فقط بمسيرتها الفنية، بل أيضاً باللمسات الجمالية التي تميزها عن غيرها من النجمات. مكياج درة يشكل جزءاً أساسياً من هذه الإطلالات الرائعة، حيث تسلط الضوء على جمال ملامحها بطريقة ناعمة ومشرقة أحياناً، وقوية وجريئة في أحيان أخرى، دون أن تفقد لمستها الفاخرة. من ألوان الظلال التي تتناغم مع لون بشرتها، إلى اختيارها لأحمر الشفاه الذي يُضفي على وجهها لمسة من الأنوثة، مكياج درة دائماً ما يكون متقناً ويعكس شخصيتها المتألقة.

في ما يلي، نستعرض 10 إطلالات مكياج من وحي درة في مناسبات مختلفة، والتي تعكس جمالها الطبيعي بأسلوب متجدد دائماً.

مكياج ترابي سموكي جذاب

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في واحدةٍ من أجمل إطلالاتها الجمالية، وتحديداً في مهرجان البحر الأحمر السينمائي red festival film، تألقت درة التونسية على السجادة الحمراء بإطلالة سوداء اللون نسقت معها مكياجاً سموكياً ارتكز على ظلال العيون الترابية الدافئة التي غمرت جفن العين العلوي بالكامل، وأدمجته مع الظلال السموكي عند طرف العين الخارجي، كما استخدمت الكحل الأسود البارز في قلب العين وحددت الشكل الخارجي للعين بالأيلاينر المسحوب من الداخل والخارج، كذلك اختارت طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، واعتمدت مكياج البشرة المخملي الدافئ مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها مع أحمر الشفاه الوردي الناعم المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج سموكي مسحوب

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وبإطلالة أخرى لها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، أطلت درة التونسية بفستان أسود ضيق وطويل التصميم، اختارت معه مكياجاً سموكياً مسحوباً وجذاباً، طبقت فيه ظلال العيون اللماعة فوق الجفن المتحرك للعين مع الظلال السموكي المسحوبة إلى خارج العين بأسلوب بارز وجريء، وحددت رسمة العين بالكحل الأسود والأيلاينر العريض، مع طبقات الماسكرا الكثيفة، كما اعتمدت الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها الحنطية، وأصقلته بالبلاش الزهري على تفاحة الخدين، أما أحمر الشفاه، فجاء باللون الزهري الغلوسي الناعم مع قلم الكونتور الزهري.

مكياج كلاسيكي أنيق بصيحة أحمر الشفاه الفاقع

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أما في مهرجان كان السينمائي، فلفتت درة التونسية الأنظار بإطلالتها السوداء البراقة مع الوشاح الضخم باللون الأبيض، واعتمدت معها مكياجاً كلاسيكياً ارتكز على صيحة الأيلاينر المسحوب إلى خارج جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود البارز في قلب العين، وطبقت القليل من الظلال الرمادية فوق جفن العين بلمسات ناعمة وخفيفة، وبدت بشرتها ناعمة وطبيعية بالفاونديشن الموحد المناسب لها، وأكملت إطلالتها بأحمر الشفاه باللون الأحمر البارز الذي زاد من إشراقة مكياجها.

مكياج زهري مات وناعم

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ومن أجمل اختيارات درة التونسية في صيحات مكياجها، المكياج الزهري الذي تألقت به على السجادة الحمراء في إحدى إطلالاتها بأسلوب مات وناعم، حيث طبقت الظلال الزهرية فوق الجفن المتحرك للعين مع الأيلاينر المحدد لرسمة العين وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والفاونديشن الناعم المناسب للون بشرتها مع البلاش الزهري على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه المات والمحدد بالكونتور باللون نفسه.

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مكياج بنفسجي ميتاليكي وناعم

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وخلال تواجدها في حفل توزيع جوائز عمرالشريف السنوي، تألقت درة التونسية بمكياج ميتاليكي بنفسجي جاء بأسلوب جذاب وناعم، حيث ارتكز على ظلال العيون البنفسجية الناعم اللامعة فوق جفن العين المتحرك، مع الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والكحل الأسود البارز واعتمدت الفاونديشن المشرق والمضيء مع البلاش الزهري اللامع على تفاحة الخدين، كما تألقت بأحمر الشفاه البنفسجي الفاتح مع الكونتور الزهري المحدد للشفاه.

صيحة المكياج الكرزي الدافئ

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وبإطلالة مشرقة لها، ظهرت درة التونسية بفستان أحمر داكن على السجادة الحمراء نسقت معه مكياجاً كرزياً دافئاً ارتكز على ظلال العيون الكرزية التي غمرت جفن العين العلوي بالكامل مع خط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والكحل الأسود البارز وطبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، والفاونديشن المخملي الموحد مع البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي المحدد بالكونتور الكرزي.

مكياج ترابي بالأيلاينر المجنح

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وتشتهر درة التونسية بصيحة المكياج السموكي في غالبية إطلالاتها الجمالية، حيث اعتمدت في إحدى إطلالاتها مكياج ترابي سموكياً جذاباً وبارزاً طبقت فيه الظلال الترابية فوق الجفن المتحرك للعين مع الظلال السموكي عند طرف الجفن العلوي، كذلك اختارت تحديد رسمة العين من خلال الأيلاينر المسحوب والبارز، مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والبلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج ترابي مسحوب وجريء

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وفي حفل جوي أووردز Joy awards تألقت درة التونسية على السجادة الحمراء بفستان باللون الأحمر نسَّقت معه صيحة المكياج الترابي البارز والجريء، حيث اعتمدته بأسلوب مسحوب إلى خارج جفن العين العلوي من خلال خط الأيلاينر والكحل الأسود في قلب العين والماسكرا الكثيفة وبالبارزة على الرموش، وبدت بشرتها مخملية إلى جانب البلاش الوردي البارز على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الخافت.

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مكياج برونزي سموكي مجنح

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وفي حفل العلمين، اعتمدت درة التونسية مكياج سموكي مسحوباً ومجنحاً إلى خارج العين من خلال الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين وخط الأيلاينر المحدد لرسمة العين والماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اعتمدت الفاونديشن البرونزي الناعم على البشرة مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الترابي المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج نيود جذاب

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وبجلسة تصوير لها، تألقت درة التونسية بصيحة المكياج النيود، حيث طبقت الظلال النيود فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر العريض المحدد لرسمة العين والقليل من الظلال السموكي المات عند طرف الجفن العلوي والماسكرا الكثيفة على الرموش، واختارت الفاونديشن المخملي الموحد مع البلاش الترابي، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه النيود.