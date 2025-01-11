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الامارات | حل سحري من اليابان يساعدك على تقليل الملح.. ملعقة مبتكرة

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لاس فيجاس - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود تقليل استهلاك الملح بالفائدة على الصحة؛ إذ إن الإفراط في تناوله يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يرفع بدوره خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، ولذا أطلقت شركة يابانية ملعقة كهربائية مبتكرة تساعد على تقليل استهلاك الملح.

وقالت شركة «كيرين» - خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض CES للإكترونيات بمدينة لاس فيجاس - إن الملعقة الكهربائية تشتمل على أربعة مستويات ملوحة، ويمكنها أن تجعل مذاق الطعام أكثر ملوحة بنسبة تصل إلى 50%، وبالتالي تضمن استخدام كمية أقل من الملح.

وتتمثل التقنية، التي تعتمد عليها الملعقة المبتكرة، في تيار كهربائي ضعيف يجلب أيونات الصوديوم المركزة إلى اللسان، وبالتالي يجعلها أكثر وضوحاً.

وبطبيعة الحال، ينبغي أن تحتوي الأطعمة على بعض الملح، وإلا فلن يكون هناك ما يمكن تقوية مذاقه.

وتوجد الإلكترونيات في المقبض، كما أن الطرف ذا القطب الكهربائي قابل للإزالة ويمكن غسله بشكل منفصل، ولكن ليس في غسالة الأطباق، في حين لا ينبغي غسل المقبض تحت الماء الجاري.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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