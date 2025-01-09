الامارات | خبير ياباني يحذر: في 2720 لن يكون لدينا سوى طفل واحد في البلاد كلها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

حذر خبير في شيخوخة المجتمع من أنه في غضون 695 عامًا، ستبقى اليابان مع طفل واحد فقط إذا استمر معدل المواليد على مساره الحالي.

وتظهر توقعات هيروشي يوشيدا، أستاذ في مركز أبحاث الاقتصاد والمجتمع المسنين بجامعة توهوكو، أنه بحلول 5 يناير 2720، لن يكون لدى الأمة سوى طفل واحد يبلغ من العمر 14 عامًا أو أقل.

ويصدر يوشيدا، الذي يحتفظ بعداد يوفر تاريخًا تقديريًا لوقت انخفاض عدد الأطفال في البلاد إلى طفل واحد فقط، تقديرات كل أبريل منذ عام 2012. ويتم حساب المحاكاة باستخدام المعدل السنوي لانحدار السكان بين الأطفال، بناءً على الفرق بين العدد في أبريل من العام السابق والعدد الحالي.

وأحدث توقعات، والتي تفترض معدل الانخفاض السنوي بنسبة 2.3٪ في أبريل الماضي، تسرع الساعة بأكثر من 100 عام مقارنة بالتنبؤ في عام 2023.

ويستمر معدل المواليد في اليابان في تجربة انخفاض سريع. وتُظهِر أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة أن المعدل انخفض إلى 1.20 في عام 2023، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وفي طوكيو قالت صحيفة "اليابان تايمز" بلغ المعدل - الذي يشير إلى متوسط ​​عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم المرأة في حياتها - 0.99، مما يجعلها أول مدينة في البلاد لديها معدل أقل من 1.

ويُعتقد أن جزءًا من سبب الانخفاض يرجع إلى حقيقة أن عددًا أقل من الناس يتزوجون. ووفقًا لتقرير تعداد عام 2020، فإن حوالي 28٪ من الرجال في سن الخمسين لم يتزوجوا أبدًا، بينما كانت النسبة حوالي 17.8٪ للنساء. ويعد هذا انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالماضي. وفي عام 1990، كان الرقم منخفضًا إلى حوالي 5.6٪ للرجال و4.3٪ للنساء.

ولمكافحة انخفاض معدل المواليد في اليابان، يبحث صناع السياسات في تدابير مختلفة لتشجيع الشباب على الزواج.

وفي العام الماضي، أطلقت حكومة العاصمة طوكيو تطبيق مواعدة خاص بها على أمل تقديم أداة لسكان طوكيو لتقربهم خطوة نحو الزواج.