الامارات | السكري في المقدمة.. أسباب اعتلال الأعصاب المتعدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد أطباء ألمان بأن اعتلال الأعصاب هو مرض تتلف فيه الأعصاب الطرفية، أي الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي، إذ إن النبضات العصبية لم تعد تنتقل بشكل صحيح، ما يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الشكاوى، وعادة ما تتأثر الأعصاب الحسية المسؤولة عن الأحاسيس، مثل اللمس أو الحرارة أو البرودة.

وتتمثل الأسباب الأكثر شيوعاً لاعتلال الأعصاب المتعدد في مرض السكري (النوع 1 أو النوع 2)، والإفراط في استهلاك الكحول على المدى الطويل، وذلك حسب أطباء الجمعية الألمانية لطب الأعصاب.

وتشمل الأسباب أيضاً نقص فيتامين B12، وأمراض الكلى، وأمراض الكبد والنقرس، واضطرابات الغدة الدرقية، والتعرض للسموم أو المذيبات الكيميائية والسرطان، أو العلاج الكيماوي للسرطان، إضافة إلى التوتر النفسي.

وتتمثل أعراض اعتلال الأعصاب المتعدد في:

- أحاسيس غير طبيعية: غالباً ما يعاني المرضى وخزاً أو حرقاناً أو تنميلاً.

- الألم: قد يحدث ألم حارق أو طاعن أو خفقان.

- اضطرابات الإحساس: غالباً ما يعاني المرضى اضطرابات في الإحساس بالحرارة أو البرودة أو اللمس.

- قيود الحركة: بسبب ضعف العضلات أو مشكلات التوازن.

وفي حالات نادرة تتأثر الأعضاء الداخلية أيضاً، ما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، أو مشكلات في الجهاز الهضمي، أو مشكلات في إفراغ المثانة.

. في حالات نادرة تتأثر الأعضاء الداخلية، ما قد يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.