الامارات | التوت الأزرق الإماراتي.. من مزرعة في العين إلى المائدة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على امتداد عشرات الهكتارات، وتحت مظلة بيوت بلاستيكية مصممة وفق أحدث التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، تنتج مزرعة الفوعة في مدينة العين أصنافاً يانعة من التوت الأزرق الإماراتي بمواصفات عالية الجودة، أهّلته ليحجز مكانه بجدارة على مائدة الأسواق العالمية، مع إسهامه الكبير في منظومة الأمن الغذائي التي تتبناها الدولة، بما يلبي متطلبات السوق الداخلية من المنتجات الزراعية، ويقلل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، فضلاً عن تحقيق الطموح الإماراتي بتصدير المنتجات الزراعية من مزارع الدولة إلى العالم.

لم يكن إنتاج التوت الأزرق على أرض دولة الإمارات تجربة فريدة فحسب، بل كان تحدياً زراعياً، استطاعت من خلاله مزرعة الفوعة، التي تشرف عليها شركة «إيليت أجرو» التابعة لـ«ياس القابضة»، تحقيق الريادة، فأصبحت المزرعة الوحيدة على مستوى دولة الإمارات التي تنتج التوت الأزرق بالاعتماد على تقنيات الزراعة المستدامة، ضمن بيئة زراعية تعتمد على أحدث التقنيات الزراعية، لتحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها والحد من تأثيرات الاحتباس الحراري.

وضمن حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، يتم إبراز الريادة الإماراتية في زراعة التوت الأزرق بنجاح، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المزارع والمشاريع الزراعية المستدامة، وذلك في إطار استراتيجية السياحة الداخلية في دولة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تطوير منظومة سياحية تكاملية على مستوى الدولة.

استثمار زراعي

تأسست شركة إيليت أجرو المشرفة على مزرعة الفوعة للتوت الأزرق في عام 2010، ضمن منظومة الأمن الغذائي للدولة، وهي شركة استثمار زراعي، ولها استثمارات زراعية في سبع دول حول العالم، وحققت تجارب زراعية رائدة، وكان أهمها زراعة التوت الأزرق الذي تتميز ثماره بحجمها الكبير، مع اتباع إجراءات خاصة للتحكم بدرجة الحرارة في مرحلة ما بعد الحصاد في منشأة التعبئة والتغليف الموجودة ضمن المزرعة، لضمان الحفاظ على جودة المنتجات لأطول فترة إلى حين وصولها طازجة إلى المستهلكين.

بدأت مزرعة الفوعة باستثمار 20 بيتاً بلاستيكياً ممتدة على مساحة تصل إلى 12 هكتاراً، بحيث يحتضن كل بيت بلاستيكي ما يزيد على 3350 من شتلات التوت الأزرق، بمعدل 5400 شتلة في كل هكتار، وقد وصل إنتاجها في عام 2022 إلى 280 طناً، ثم بادرت الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية في 2023 بإضافة 13 هكتاراً من البيوت البلاستيكية، وزراعة 72 ألف شتلة إضافية، ليصل محصولها إلى نحو 400 طن سنوياً.

تجارب ناجحة

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً للتجارب الزراعية الناجحة التي تحقق متطلبات الأمن الغذائي في الدولة، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي توظف التقنيات الحديثة وتشجع على الابتكار الذي يهدف إلى التغلب على تحديات القطاع الزراعي، وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة ومشكلات التربة في الدولة، وابتكار أساليب حديثة في مجال الاستخدام الأمثل للمياه في المجال الزراعي، وتطوير سلالات زراعية قادرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخية الصعبة.

. إجراءات خاصة للزراعة والري والتعبئة والتغليف، تضمن الحفاظ على جودة المنتجات طازجة.

. تقنيات زراعية مستدامة عالية الجودة لتحسين إنتاجية المحاصيل وجودتها والحد من تأثيرات الاحتباس الحراري.

. 20 بيتاً بلاستيكياً كانت البداية ثم اتسعت في 2023، ليصل المحصول إلى نحو 400 طن سنوياً.