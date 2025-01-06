الامارات | عناكب جديدة تحمل أسماء أغنيات شهيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق عالم صيني على 16 نوعاً جديداً من العناكب اكتشفها تسميات استوحاها من أغنيات للفنان الموسيقي التايواني الشهير، جاي تشو، ولقيَت تفاعلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحظيَ الوسم المخصص له على منصة المدونات الصغيرة الصينية «ويبو» بأكثر من 26 مليون مشاهدة منذ الأربعاء. وأطلق العالِم مثلاً على عنكبوت يبلغ طوله 3.5 ملليمترات تسمية «جوّ نجمي»، واختار لآخر اسم «العنكبوت قوس قزح»، ولثالث «العنكبوت قبضة التنين»، وأطلق على واحد لقب «العنكبوت غفران».

وقال الباحث، مي شياو تشي، المعجب منذ أيام دراسته بتشو، إن «تسمية العناكب بأسماء أغاني جاي تشو تجعل البحث العلمي أقرب إلى عامة الناس».