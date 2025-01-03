الامارات | توابل تقلل نسبة السكر في الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحرص مرضى السكري، اتباع الأنظمة الغذائية التي تضمن له الحفاظ على معل السكري عندهم، خشية من ارتفاع معدلاته وما يسببه من توابع صحية سلبية.

وأوضح موقع "eatingwell" أن مجموعة من التوابل التي تساعد في تقليل نسبة السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين.

توابل تقلل نسبة السكر

1- القرفة

تُعد القرفة واحدة من أكثر التوابل شيوعًا التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، فهي تحسّن من حساسية الإنسولين وتقلل من مستويات الجلوكوز في الدم.

2- الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركومين، التي قد تساهم في تحسين تنظيم مستويات السكر وتقليل الالتهابات، ويُفضل تناوله مع الفلفل الأسود لتحسين الامتصاص.

3- الحلبة

تحتوي الحلبة على مركبات تعزز من تنظيم الجلوكوز في الدم وتساعد في تحسين حساسية الإنسولين.

4- الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تحسين التحكم في مستويات السكر عن طريق تقليل مقاومة الإنسولين.

5- الثوم

الثوم يحتوي على مركبات قد تُسهم في تحسين استجابة الجسم للإنسولين وخفض مستويات الجلوكوز.

6- القرنفل

يمتلك القرنفل خصائص مضادة للأكسدة وقد يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم، إلى جانب تحسين وظائف الإنسولين.

7- اليانسون

يساهم اليانسون في خفض مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على مركبات تعمل على تحسين عملية الأيض.

وينصح باستشارة الطبيب قبل إضافة هذه التوابل بشكل كبير إلى النظام الغذائي، خاصة لمن يتناولون أدوية لخفض السكر، فاستخدام هذه التوابل كجزء من نظام غذائي متوازن، يُعزز من فوائدها الصحية.