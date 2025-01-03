الامارات | دبي الإنسانية و"ثنك سمارت" تتعاونان لتعزيز مشاركة المجتمع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دبي الإنسانية عن شراكتها مع "ثنك سمارت" (ThinkSmart)، المنصة المتخصصة في صناعة المحتوى، لإطلاق سلسلة من الحملات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز التفاعل الإنساني وتوسيع نطاق التواصل. تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الاستفادة من منصات التواصل الإجتماعي لتوحيد جهود الأفراد والمجتمع دعماً للقضايا الإنسانية.

تنطلق هذه الشراكة رسمياً خلال ماراثون دبي 2025، حيث تتعاون الجهتان على تشجيع الجمهور للمشاركة تحت شعار "نجري من أجل الإنسانية". تهدف المبادرة إلى تعزيز روح التضامن والتكاتف، مع إبراز أهمية دعم الجهود الإنسانية.

كجزء من الحملة، سيُتاح للمشاركين والداعمين فرصة تقديم تبرعات خيرية تُخصص عائداتها لدعم أعضاء دبي الإنسانية من المنظمات غير الربحية. وستُستخدم هذه العائدات في تعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ ودعم برامج التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين قدرة المجتمعات على التعامل مع الأزمات بفعالية وتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

وفي هذا الإطار قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: "في دبي الإنسانية، نؤمن بأن التعاون هو مفتاح إحداث تغيير إيجابي، لا سيما في المجال الإنساني. نسعى دائماً إلى بناء شراكات مع جهات تشاركنا الرؤية والطموح لإحداث أثر ملموس. شراكتنا مع ثنك سمارت تجسد هذا النهج المشترك وتؤكد التزامنا ببناء مجتمعات أكثر تماسكاً وإلهام العمل الجماعي. ويُعد ماراثون دبي منصة مثالية لجمع الناس، وزيادة الوعي، وحشد الموارد لدعم الجهود الإنسانية العالمية".

من جهته، قال هيثم عبيد، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة ثنك سمارت: "يشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يجمع بين الرياضة والعمل الإنساني في إطار ماراثون دبي. هذه الشراكة مع دبي الإنسانية هي فرصة مثالية للمساهمة في قضية نبيلة تخدم المجتمع بأسره".

وأضاف: "نؤمن بشدة بقوة توحيد الناس ونسعى دائماً لدعم المبادرات الإنسانية. من خلال خبرتنا التي تمتد لأكثر من عقد، نسهم في إشراك الأفراد، والمؤثرين، وصانعي المحتوى، والشخصيات العامة لدعم المشاركة في ماراثون دبي تحت شعار نجري من أجل الإنسانية. وسنعمل على تسخير مهاراتنا في صناعة المحتوى لتسليط الضوء على جهود جميع المشاركين، لتكون هذه الحملة أكثر من مجرد ترويج لحدث ما، بل حركة إنسانية تهدف إلى صنع أثر إيجابي دائم".