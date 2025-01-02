أفضل مستحضرات المكياج لعام 2025: ابتكارات ستغير أسلوبك الجمالي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 11:49 صباحاً - حان الوقت لتجديد أسلوبك في تطبيق المكياج واحتضان أحدث مستحضرات المكياج التي ستغير طريقة وضعك للمكياج وتعزز جمالك الطبيعي. من أساسيات مكياج الوجه التي تمنحك إشراقة مثالية إلى أحمر الشفاه ذي التركيبة الفاخرة التي تدوم طوال اليوم، يقدم لكِ عالم الجمال مجموعة من الابتكارات التي ستساعدك على تحقيق الإطلالة المثالية في كل مناسبة. فيما يلي، نعرض لكِ أبرز مستحضرات المكياج الجديدة التي يجب أن تكون جزءاً من روتينك الجمالي، لتبدئي العام الجديد بأسلوب مكياج متجدد وملائم لجميع إطلالاتك. ستمنحك هذه المنتجات لمسات من الجمال اللامحدود، وتضمن لكِ مظهراً طبيعياً وأنيقاً في كل لحظة.

هايلايتر Jardin Imaginaire Blush And Highlighter Duo من شانيل Chanel

هايلايتر Jardin Imaginaire Blush And Highlighter Duo من شانيل Chanel

في أول مجموعة لها، ابتكرت إمي درامه حديقة خيالية تلتقي فيها النباتات بالفانتازيا: انعكاس لعالم طبيعي شبيه بالحلم، الذي كان مصدر إلهام لا نهائي لغابرييل شانيل. اكتشفي ديو البودرة المحدود الإصدار الذي يجمع بين بلاش غير لامع وكثيف مع هايلايتر لؤلؤي. يعزز Jardin Imaginaire Blush And Highlighter Duo من شانيل Chanel الإطلالة، ويسلط الضوء على عظام الوجنتين، ويضيء الوجه بأكمله.

البودرة ناعمة وحريرية، سهلة التطبيق وتأتي في علبة مدمجة ملائمة للسفر يمكنك أخذها إلى أي مكان لإعادة لمساتها طوال اليوم. تتميز البودرة بتصميم محفور يظهر الأزهار مع شعار شانيل المزدوج في المنتصف، كتحية لعالم طبيعي خيالي.

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أحمر شفاه Rouge Dior من ديور بيوتي Dior Beauty

أحمر شفاه Rouge Dior من ديور بيوتي Dior Beauty

روج ديور Rouge Dior، أحمر الشفاه الأيقوني من ديور Dior، يأتي في علبة مغناطيسية جديدة بتصميم عصري. أحمر شفاه أكثر من كوتور من أي وقت مضى، يقدم لكِ استمرارية طوال اليوم وراحة لمدة 24 ساعة، مع تركيبة نقية غنية بعناية شفاه نباتية مرطبة. يكشف روج ديورRouge Dior عن مجموعة من الظلال المتنوعة لتلبية جميع رغباتك في المكياج. تتوافر الظلال بتركيبتين: مخملية وساتان. مع التركيبة المخملية، يترك الشفاه ممتلئة وناعمة، بينما تضفي التركيبة الساتاني ملمساً كريمياً ولمسة ناعمة ومتوهجة.

أيلاينر Lines Liberated من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

أيلاينر Lines Liberated من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

قلم العين الجديد من إيف سان لوران Yves Saint Laurent، شديد الصبغة، قابل للدمج بدرجة عالية، ويدوم لمدة 24 ساعة. هذا القلم مقاوم للتلطخ ومقاوم للماء. تجرئي لاكتشاف الألوان المتحررة مع جرعة من الألوان المنعشة في تمريرة واحدة. صبغات مشحونة بشكل فائق للحصول على لمسات مات، ساتان مات وكروم جريئة. استمتعي بملمس فائق الانزلاق وراحة عالية أثناء التطبيق.

هايلايتر Teint Idole Ultra Wear C E Skin Transforming من لانكوم Lancôme

هايلايتر Teint Idole Ultra Wear C E Skin Transforming من لانكوم Lancôme

هايلايتر Teint Idole Ultra Wear C E Skin Transforming Highlighter من لانكوم Lancôme هو سيروم مدمج يوفر إضاءة متعددة الأبعاد للبشرة، ويمنحكِ توهجاً مشرقاً يدوم لمدة 24 ساعة. غني بمشتقات فيتامين C وفيتامين E وزيت المورينجا، لتغذية البشرة ومساعدتها على التجديد. يمتزج هذا الهايلايتر بسلاسة مع البشرة بتركيبة قابلة للبناء لإطلالة طبيعية. كما يحتوي على لؤلؤ دقيق يجذب الضوء، مما يضمن إضاءة دائمة. تقدم هذه التركيبة الثورية مزيجاً من الألوان والمكونات المغذية، وتستمر لمدة 24 ساعة.

بودرة Mini Prisme Libre Loose Setting and Finishing Face Powder من جيفنشي Givenchy

بودرة Mini Prisme Libre Loose Setting and Finishing Face Powder من جيفنشي Givenchy

حسني من روتين مكياجك مع بودرة Mini Prisme Libre Loose Setting and Finishing Face Powder من جيفنشي Givenchy المكونة من 4 ألوان، وهي بودرة تثبيت فائقة الدقة مع لمسة مات لامعة تدوم 24 ساعة، وتوفر مظهراً مخفياً وموحداً للبشرة لمدة 12 ساعة. تتميز التركيبة الجديدة بجعل البودرة أكثر نحافة بنسبة 46% من النسخة السابقة، مع تقنية برزماتيك لايت™ للحصول على تأثير تمويه طوال اليوم، مما يعزز إشراقة البشرة الطبيعية. تتوفر في 6 درجات تناسب جميع ألوان البشرة.