الامارات | «هانز زيمر لايف» في أبوظبي للمرة الأولى

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شكرا لقرائتكم خبر عن «هانز زيمر لايف» في أبوظبي للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المؤلف الموسيقي العالمي الحائز العديد من جوائز الأوسكار، هانز زيمر، لتقديم حفله «هانز زيمر لايف» للمرة الأولى في أبوظبي، يوم 31 مايو المقبل، في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس.
وسيأخذ هانز زيمر الجماهير في رحلة ممتعة عبر مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى التصويرية في تاريخ السينما، من بينها «بين النجوم» و«الأسد الملك» و«كثيب» وغيرها.
وفي لفتة خاصة سيحتفي زيمر، خلال الحفل، بالدور المهم الذي لعبته أبوظبي في صناعة فيلم «كثيب» بجزأيه الأول والثاني، إذ صُورت مشاهد رئيسة منهما في الإمارة.
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