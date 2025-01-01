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الامارات | «هانز زيمر لايف» في أبوظبي للمرة الأولى

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد المؤلف الموسيقي العالمي الحائز العديد من جوائز الأوسكار، هانز زيمر، لتقديم حفله «هانز زيمر لايف» للمرة الأولى في أبوظبي، يوم 31 مايو المقبل، في الاتحاد أرينا على جزيرة ياس.

وسيأخذ هانز زيمر الجماهير في رحلة ممتعة عبر مجموعة من أشهر مؤلفات الموسيقى التصويرية في تاريخ السينما، من بينها «بين النجوم» و«الأسد الملك» و«كثيب» وغيرها.

وفي لفتة خاصة سيحتفي زيمر، خلال الحفل، بالدور المهم الذي لعبته أبوظبي في صناعة فيلم «كثيب» بجزأيه الأول والثاني، إذ صُورت مشاهد رئيسة منهما في الإمارة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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