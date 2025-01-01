الامارات | معركة براد بيت وأنجلينا تنتهي بـ «اتفاق سلام وطلاق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع النجمان براد بيت وأنجلينا جولي اتفاق طلاق، أول من أمس، على ما أفادت مجلة «بيبول»، في تطوّر يشكل نقطة تحوّل في مسلسل قضائي مستمر منذ ثماني سنوات.

وأكد محامي أنجلينا جولي، جيمس سايمن، هذه الأنباء لوسائل الإعلام الأميركية، موضحاً أن الممثلة تسعى إلى «إيجاد السلام».

وقال إنّ «الاتفاق يندرج ضمن عملية طويلة ومستمرة انطلقت قبل ثماني سنوات.. بصراحة أنجلينا مرهقة، لكنها مرتاحة لأن هذه المرحلة انتهت».

وفي سبتمبر 2016، تقدّمت أنجلينا جولي بطلب طلاق من الممثل براد بيت الذي تزوجته عام 2014، ودخلت إجراءات طلاقهما مُذّاك معركة قانونية طويلة.

وفي 2018 توصل الزوجان السابقان الملقبان بـ«برانجيلينا» إلى اتفاق بشأن حضانة أولادهما الستة.

واتهمت جولي زوجها السابق بتعنيف اثنين من أولادهما في عام 2016.