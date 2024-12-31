الامارات | الدورة الشتوية لنادي الإمارات العلمي تتزين بابتكارات واعدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور لافت، أسدل نادي الإمارات العلمي الستار، أول من أمس، على فعاليات الدورة الشتوية لعام 2024 بحفل ومعرض علمي في ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

وتجول الحضور بين مجموعة من المشروعات والابتكارات التي كانت ثمرة جهود وإبداعات المنتسبين للدورة التي شارك فيها 204 من الطلبة، من 15 إلى 29 الجاري.

وشهدت الدورة برنامجاً تدريبياً مكثفاً شمل 20 ورشة عمل مبتكرة تم تخصيص 10 ورش منها للطلاب، و10 للطالبات، و100 محاضرة تعليمية تغطي مجالات متعددة من مجالات الثورة الصناعية الرابعة، والمهارات الإبداعية.

وقال رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، بلال البدور، إن هذه الدورة من النشاط الشتوي لنادي الإمارات العلمي تميزت بالحماسة من مختلف المشاركين ذكوراً وإناثاً. وأضاف: «يعمل نادي الإمارات العلمي على نشر ثقافة التعلم واكتساب المهارات، ما جعل المنتسبين إليه من الفائزين دوماً في محافل داخل الإمارات وخارجها، وفاز أخيراً بجائزة الابتكار في معرض بريكس في روسيا».