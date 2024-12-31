الامارات | نجوى كرم تنتقد ليلى عبداللطيف: لا تتاجري بالمشاعر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحيت النجمة اللبنانية نجوى كرم حفلاً غنائياً على مسرح أوبرا دبي، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، شهد حضوراً كبيراً من مختلف الجنسيات المقيمة في الإمارات.

وقدمت كرم خلال الحفل، الذي استمر حتى وقت مبكر من صباح أمس، مجموعة من أشهر أغانيها، ومنها «ملعون أبوالعشق»، «خلينا بالليل»، و«عاشق أسمراني»، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل الذي نظمته شركة «مومنتس إيفنتس» بدبي.

وكشفت المطربة اللبنانية أنها تستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدةً حرصها على تقديم رسالة أمل وسلام ومحبة لجمهورها، الذي وصفته بأنه شريك نجاحها على مدى مسيرتها الفنية.

وتحدثت كرم للصحافيين عن مشاركتها في برنامج «أراب غوت تالنت»، معربة عن سعادتها بالإسهام في اكتشاف مواهب عربية، وأثنت على زميلها في البرنامج، الإعلامي المصري باسم يوسف، واصفةً إياه بأنه شخصية مثقفة وذكية أضافت الكثير للبرنامج.

وفي ردها على تصريحات سيدة التوقعات، ليلى عبداللطيف، بشأن حياتها الشخصية، نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن كرم قولها «الغيب لا يعلمه إلا الله»، داعيةً إلى «عدم المتاجرة بالمشاعر والقلوب».

ورحّبت كرم بدعوة الفنان المصري هاني شاكر للغناء معاً، لكنها أكدت تفضيلها الغناء باللهجة اللبنانية التي تعتبرها الوسيلة الأصدق للتعبير عن مشاعرها، وأوضحت أنها لا تمانع الغناء باللهجة المصرية إذا تلقت التدريب المناسب لضمان الأداء السليم. وأشارت كرم إلى رغبتها في إحياء حفل مشترك جديد مع الفنانة السورية أصالة نصري، مستذكرة النجاح الكبير لحفلاتهما في ألمانيا.

وعن بكائها خلال أدائها أغنية «كبرنا يا بي» على المسرح، قالت كرم إنها استحضرت ذكريات والدها الراحل، مشيرةً إلى دور الأهل المحوري في حياة الفنان، وأنها شعرت بروحه تحيط بها على المسرح.

واختتمت نجوى كرم حديثها بالتأكيد على علاقتها الخاصة بجمهور الإمارات، معربةً عن سعادتها بمشاركتهم احتفالات نهاية العام، مشيرةً إلى حرصها الدائم على تقديم الأفضل في كل إطلالة فنية لها.