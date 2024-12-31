الامارات | عيون العالم على دبي.. «هذه ليلتي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في وداع عام واستقبال آخر حافل بالأماني السعيدة، تتوجّه عيون الملايين حول العالم إلى دبي اليوم.. المدينة التي تتوهج سماؤها في رأس السنة بالتفاؤل والعروض المبهرة والتشكيلات والألوان الجميلة، والاحتفالات التي لا تشبه سواها، لتبعث للجميع رسائل أمل ومحبة: عام سعيد، وكل عام وأنتم بخير، من فوق أعلى بناء على وجه الأرض، برج خليفة، وغيره من الوجهات الأيقونية التي ستشكّل بعد ساعات قليلة لوحة ضخمة، تنير جنبات الإمارة، وتبشّر الكل بـ2025 وأن القادم أجمل.