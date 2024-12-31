الامارات | للمبدعين «ممشى» في مهرجان «شتانا في حتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمن الفعاليات المتنوعة التي ينظمها «براند دبي» - الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مهرجان «شتانا في حتا»، وفي إطار مبادرة «#شتا_حتا»، وتماشياً مع مستهدفات وجهات دبي - نظّم براند دبي فعالية «ممشى المبدعين»، بالتعاون مع «متجر المبدعين».

وجمع «ممشى المبدعين» نخبة من المحترفين في مجالات الإبداع من مصممين وتشكيليين وفنانين في جولة بمنطقة حتا، قاموا خلالها بتوثيق رحلتهم بين طبيعة حتا الساحرة باستخدام وسائل فنية متعددة، كما قاموا بمشاركة أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسوم متعددة.

ويأتي الممشى في إطار حرص براند دبي على الترويج لمنطقة حتا وطبيعتها الخلابة، وربط المجتمع الإبداعي في دبي بجمهور المتابعين والمهتمين بالفنون ضمن مختلف الفعاليات، إضافة إلى نشر ثقافة الإبداع ومنح الزوار فرصة للتعرف إلى مختلف الفنون الإبداعية بأشكالها المختلفة.

ويعنى «متجر المبدعين» بتقديم المنتجات والمعرفة والخدمات التي تدعم أسلوب حياة الفرد كإنسان مبدع، وتعزز إنتاجيته، وقدرته على الابتكار، حيث يعلي المتجر القيم الإنسانية والاجتماعية على الأهداف المادية، سعياً لإحداث تأثير هادف في المجتمع بنشر قيم وممارسات الإبداع.

وتستمر فعاليات «مهرجان شِتَانا في حتّا» حتى 12 يناير 2025 في منطقة بحيرة ليم تحت مظلة مبادرة «شتا حتا» التي تضم أيضاً أربعة مهرجانات أخرى هي «مهرجان ليالي حتّا الثقافية» وتنظّمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، و«مهرجان حتّا للعسل» و«مهرجان حتّا الزراعي» وكلاهما من تنظيم بلدية دبي، و«مهرجان حتّا DSF X» من تنظيم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.