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الامارات | قردة الشمبانزي ترد الجميل لحُماتها.. بالأحضان

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مارينبرغ - أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحوّلت سلسلة من الجزر المشجرة، على نهر ساناغا في الكاميرون، إلى محمية لقردة الشمبانزي المهددة بالانقراض.

من زورق صغير في النهر، يكفي فابريس مودونغو أن يسترق السمع ليتعرف من خلال الصوت إلى هذه القردة التي تعيش حياة شبه مستقلة في الموقع، ويعرف هذا المتخصص في رعاية الحيوانات من جمعية «باباي إنترناسيونال» كل واحد من قردة الشمبانزي الـ34 الموجودة في المحمية، كما لو أنها أفراد من عائلته، ويقول: «نحن نمضي كل الوقت وكل الأيام معها».

وعند الاقتراب من جزيرة ياتو، يتم الترحيب بمدير الملجأ، فرنسوا إليمبي، بالأحضان بين ذراعي «ميل»، وهي أنثى شمبانزي جرى إطلاقها عام 2019 بعد نحو 10 سنوات من الرعاية، ويقول إليمبي الذي بدا متأثراً بحركة الحيوان العاطفية: «لا يمكن تفسير ذلك، هذا أمر قوي جداً، حتى إنك تشعر بالقشعريرة عندما ترى قرداً يعانقك».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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