الامارات | لسبب لا يصدقه عقل .. مصري يقتل نجله العريس قبل زفافه بأيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واقعة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة المصرية، بعد أن أقدم أب على قتل نجله العشريني قبل زفافه بأيام قليلة، طعنا بسلاح أبيض نفذ في رقبته، ليرديه قتيلا في الحال.

مباحث الهرم بمحافظة الجيزة كشفت عن الحلقة المفقودة، وسبب إقدام الأب على قتل نجله "المجني عليه" الذي لم يكمل الثلاثين من عمره.

كان الشاب "العريس" يسابق الزمن لتجهيز عش الزوجية والانتهاء من تجهيزات العرس، وبشكل مفاجئ، قرر العريس تبكير موعد الزفاف دون معرفة أسرته، ما أثار غضب أبيه.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام مصرية، فقد انفجر الأب غضبا ونشبت بينه وبين نجله مشاجرة حادة تطورت إلى أن قام الأب بغرس سلاح أبيض "سكين" في رقبة نجله لتنفجر منها الدماء أمام المارة في أحد شوارع منطقة الهرم، ليسقط الشاب غارقا في دمائه وسط صرخات المارة والجيران وأسرة العريس المجني عليه.

وقام الجيران بنقل العريس إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثرًا بفقده لكمية كبيرة من الدم.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة للحادث، وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من قبل أحد الأشخاص يفيد بمقتل شاب على يد والده، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وألقت قوة أمنية القبض على الأب المتهم الذي انهار باكيا وأكد أنه لم يقصد قتل نجله وأنه فوجئ به يغير موعد زفافه دون استئذانه وأنه يمر بضائقة مالية ولن يتمكن من تلبية باقي طلبات الزفاف.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، التي أمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة الابن المجني عليه وبيان سبب وتوقيت الوفاة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.