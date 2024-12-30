تألقي بأجمل مكياج سموكي عصري في سهرة رأس السنة على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - إذا كنت تبحثين عن إطلالة جمالية فخمة لسهرة رأس السنة، عليك باختيار مكياج سموكي راقٍ وأنيق على طريقة النجمات، فالمكياج السموكي يعد أحد أبرز صيحات السهرات الفخمة لاستقبال العام الجديد بإطلالة جذابة، حيث يتنوع في درجات تطبيقه بين السموكي الناعم أو البراق أو السموكي البارز والقوي.

ويعتمد المكياج السموكي على ظلال العيون السموكي بتدرجات منوعة فوق الجفن العلوي للعين مع الكحل الأسود في قلب العين وطبقات الماسكرا الكثيفة أو الخفيفة بحسب الذوق، أما أحمر الشفاه الذي يليق به فهو يتنوع بين البارز كالأحمر أو النيود وتدرجات أحمر الشفاه الترابي.

ولاستقبال العام الجديد بإطلالة لافتة، نرصد لك من "الخليج 365" أجمل أساليب المكياج سموكي لسهرة رأس السنة على طريقة النجمات.

مكياج سموكي برونزي على طريقة إليسا

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إذا كنتِ من محبات المكياج السموكي البرونزي لسهرة رأس السنة، ننصحك بأسلوب النجمة إليسا التي تألقت في واحدة من آخر إطلالاتها الجمالية في نهاية عام 2024 بمكياج سموكي أدمجته مع الألوان البرونزية عند طرف الجفن الخارجي للعين بأسلوب براق وبارز، واعتمدت الكحل الأسود في قلب العين مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش، كذلك اختارت الفاونديشن الموحد والمناسب على لون بشرتها البيضاء وأنهت مكياجها مع أحمر الشفاه النيود المات.

مكياج سموكي معدني بأسلوب بلقيس فتحي

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أما إذا كنت تفضلين استقبال العام الجديد بمكياج سموكي معدني، يمكنك اختيار مكياج النجمة بلقيس فتحي التي اعتمدت المكياج السموكي المعدني بأسلوب راقٍ وفخم ارتكز على ظلال العيون السموكي المدموجة مع الألوان المعدنية البراقة فوق الجفن المتحرك للعين وخط الأيلاينر المسحوب إلى خارج العين والكحل الأسود جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا المطولة للرموش، واعتمدت الفاونديشن البرونزي المناسب على لون بشرتها السمراء مع البلاش الترابي الناعم على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج سموكي داكن قوي على طريقة أنغام

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وإذا كنت ممن يفضلن المكياج السموكي الجريء والبارز، يمكنك التألق على طريقة النجمة أنغام في سهرة رأس السنة، حيث اعتمدت صيحة المكياج السموكي الداكن والقوي من خلال الظلال السموكي الجريئة التي غمرت جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود البارز في قلب العين والرموش المستعارة إلى جانب طبقات الماسكرا الكثيفة، واختارت الفاونديشن المخملي مع البلاش الوردي على تفاحة الخدين، وانهت مكياجها بأحمر الشفاه الوردي البارز المحدد بقلم وردي داكن.

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مكياج سموكي ترابي من وحي مايا دياب

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وفي حال كنت تميلين إلى الألوان الترابية في المكياج السموكي لليلة رأس السنة، يمكنك التألق بهذه الصيحة من وحي النجمة مايا دياب التي تألقت في إحدى إطلالاتها الجمالية بمكياج سموكي ترابي ارتكز على ظلال العيون السموكي عند مدمع العين والظلال الترابية المسحوبة إلى خارج جفن العين جنباً إلى جنب مع طبقات الماسكرا الكثيفة التي غمرت الرموش بالكامل، واختارت الفاونديشن المخملي الموحد مع البلاش الترابي على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الترابي الناعم المحدد بالكونتور البني.

مكياج سموكي ناعم على غرار نانسي عجرم

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لتحصلي على إطلالة ناعمة بمكياج سموكي ناعم وبسيط ليلة رأس السنة، ننصحك بمكياج النجمة نانسي عجرم التي اعتمدت المكياج السموكي الناعم في إحدى إطلالاتها، حيث ارتكز على الظلال الناعمة فوق جفن العين المتحرك مع القليل من طبقات الماسكرا على الرموش والكحل الأسود الخفيف في قلب العين وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن الخفيف الذي أبرزته من خلال البلاش البرونزي على تفاحة الخدين، وأكملت إطلالتها بأحمر الشفاه النيود المحدد بالكونتور الكراميل.

مكياج سموكي جريء على طريقة نوال الزغبي

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يمكنك استقبال العام الجديد بإطلالة جمالية جريئة على طريقة النجمة نوال الزغبي التي اعتمدت صيحة المكياج السموكي الجريء في إحدى إطلالاتها، حيث طبقت الظلال السموكي القوية فوق جفن العين العلوي بأسلوب مسحوب إلى خارج العين مع الكحل الأسود البارز في قلب العين وطبقات الماسكرا المطولة للرموش، وبدت بشرتها جذابة بالفاونديشن مع البلاش البرونزي المشرق على تفاحة الخدين، وأحمر الشفاه البني الداكن.

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مكياج سموكي دافىء من وحي هيفاء وهبي

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وإذا كنت ترغبين في مكياج دافئ ليلة رأس السنة، ننصحك بأسلوب النجمة هيفاء وهبي التي تألقت في واحدة من أجمل إطلالاتها بمكياج سموكي دافىء ارتكز على الظلال السموكي فوق جفن العين المتحرك وأسفل جفن العين بأسلوب مسحوب ومجنح مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش والكحل الأسود في قلب العين، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن المناسب لها إلى جانب البلاش الزهري على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الزهري الطبيعي.