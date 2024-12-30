الامارات | ميلانو... حظر التدخين في الهواء الطلق ابتداء من 1 يناير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 ديسمبر 2024

باتت ميلانو أول مدينة إيطالية كُبرى تفرض حظراً شبه كامل على التدخين في الأماكن العامة. وتستعدُّ لفرض غرامات باهظة على المخالفين لحظة دخول القانون حيّز التنفيذ، في مطلع العام الجديد. وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وبدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، لا يمكن للأشخاص أن يدخنوا في الأماكن العامة، إلّا إذا كانوا على بُعد 10 أمتار على الأقل، من أشخاص آخرين. وفي حال مخالفتهم القانون سيواجهون غرامات تصل إلى 240 يورو (250 دولاراً).

وكانت ثاني أكبر مدينة في إيطاليا، حظرت التدخين في الملاعب، والمقابر، ومحطات الحافلات، والحدائق، والمنشآت الرياضية في عام 2021.

ولا ينطبق الحظر الجديد إلّا على منتجات التّبغ التقليدية مثل السجائر، أو السيجار، أو السيجار الصغير، ويمكن للأشخاص أن يدخنوا السجائر الإلكترونية فقط في الهواء الطلق.

تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقانون أقرّه مجلس المدينة، قبل سنوات عدّة، في محاولة لتحسين جودة الهواء، كما تأتي في الوقت الذي تدرس فيه مدن أوروبية أخرى حظر التدخين في الهواء الطلق.