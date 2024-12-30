الامارات | «ذاكرة الوطن» تضيء على مسيرة الاستدامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يولي الأرشيف والمكتبة الوطنية أهمية كبيرة

للاستدامة في منصة «ذاكرة الوطن»، التي يشارك بها في مهرجان الشيخ زايد 2024-2025، ويتجلى هذا الاهتمام في الصور التاريخية التي تؤكد اهتمام القيادة الإماراتية بالاستدامة.

وتظهر الصور التاريخية والمواد الفيلمية في المنصة اهتمام المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالقضايا البيئية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

ويوثق ركن الاستدامة في منصة «ذاكرة الوطن» اهتمام الشيخ زايد بالثروة المائية، وعبقريته الزراعية التي تجسّدت في مشروع جزيرة السعديات، وما أثمره من خضار وفواكه، وتفقده للمناطق الزراعية المستصلحة والمناطق التي يمكن استصلاحها في العين، وفي منطقة الظفرة، واهتمامه بصيانة الأفلاج، وبالبيئة في جزر الإمارات، كما يفرد ركن الاستدامة جزءاً منه لمجسم طبيعي للتربة التي يمتد عليها اللون الأخضر، متمثلاً ببعض الأشجار والنباتات.

ومع مرور الزمن، تحولت الاستدامة إلى جزء أصيل في الموروث الثقافي لدولة الإمارات، فأخذت القيادة على عاتقها تعزيز الاستدامة، إذ سارت على نهج المؤسس الشيخ زايد، فسعت جاهدة للمحافظة على إرث الاستدامة ونقله بتفاصيله للأجيال، وهذا الاهتمام توج بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة، لتسليط الضوء على موروث الدولة الغني في هذا المجال، ثم توجيه سموه بتمديد مبادرة عام الاستدامة لتشمل عام 2024 أيضاً.

وتشير الصور التي اختارها الأرشيف والمكتبة الوطنية - من أرشيف الصور ومن أرشيف الرئاسة لديه، والمواد الفيلمية القصيرة التي تبث على شاشة كبيرة في ركن الاستدامة - اهتمام دولة الإمارات بترسيخ استراتيجيتها لحماية البيئة، مستلهمة رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في الاستدامة، وتوثق الصور حرص القيادة على البيئة ومواردها.

وتؤكد منصة «ذاكرة الوطن» أن دولة الإمارات تسعى إلى إرساء دعائم رؤية مستدامة للأجيال المقبلة، إذ تعمل على تطوير مدن ذكية، وابتكار حلول صديقة للبيئة، وهي تنفذ العديد من السياسات والممارسات لتعزيز التنمية المستدامة.

وتبرهن منصة «ذاكرة الوطن» بمحتواها على أن الاستدامة في الإمارات قد تجسدت منذ القدم، إذ نجح الآباء والأجداد في التكيف مع البيئة، واستطاعوا أن يحافظوا على مواردها الطبيعية.

. «المنصة» تبرز اهتمام الشيخ زايد بالثروة المائية، وعبقريته الزراعية.