الامارات | «المنكوس».. لوحة تمزج العراقة بالحداثة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم برنامج «استوديو المنكوس» تجربة فنية متميزة، يلتقي خلالها لحن المنكوس العريق مع العديد من الفنون الحديثة.

ويأتي «استوديو المنكوس» ضمن فعاليات برنامج المنكوس الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، في إطار حرصها المستمر على التعريف بالموروث الشعبي وتعزيز دوره في بناء الهوية الوطنية.

وشارك في الحلقة الثانية من «استوديو المنكوس»، أول من أمس، الفنان فريد سلطان بتجربة فنية فريدة من نوعها، إذ تم دمج فن المنكوس مع أغنية تراثية عراقية شهيرة، بمشاركة نجوم الأمسية الثانية من برنامج المنكوس: سالم علي آل هضبان العجمي (الكويت)، وسليم بن كدح الراشدي (الإمارات)، وذيب صالح المري، وعايض آل فارع العبيدي، وعلي محمد وازع القحطاني، ومتعب بن محمد الصيعري (السعودية)، لينتجوا لوحة فنية مدهشة، جمعت العراقة بالحداثة، مصحوبة بأنغام الآلات الموسيقية الشرقية.

وتعرض في التاسعة من مساء اليوم، ثالثة حلقات البث المباشر من برنامج المنكوس في موسمه الرابع، بمشاركة ستة نجوم يتنافسون في أداء لحن المنكوس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وأسفرت نتائج درجات لجنة التحكيم في الحلقة المباشرة الثانية، عن تأهل ذيب صالح المري (السعودية)، بعد حصوله على 59 درجة، يليه علي محمد وازع القحطاني (السعودية) بـ56 درجة، ليضمن كلاهما الانتقال المباشر إلى المرحلة المقبلة.

أما بقية المتسابقين، فجاءت نتائجهم متقاربة، إذ حصل كل من عايض العبيدي، ومتعب الصيعري (السعودية) على 55 درجة، وسليم الراشدي (الإمارات) على 54 درجة، في حين نال سالم العجمي (الكويت) 53 درجة.

وسيكون تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص ببرنامج المنكوس حاسماً في تأهل اثنين من المتسابقين.