الامارات | وفاة نجمة «روميو وجولييت» عن 73 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الممثلة البريطانية أوليفيا هاسي الجمعة عن 73 عاماً، بحسب ما أعلنت عائلتها، بعد مسيرة حازت خلالها جائزة «غولدن غلوب» عن دورها في فيلم «روميو وجولييت» للمخرج فرانكو زيفيريلي عام 1968.

وقالت عائلتها في بيان نُشر عبر حسابها في «إنستغرام»: «كانت أوليفيا شخصاً مميزاً، أثر لطفها وحكمتها في حياة كل من عرفها».

ولدت هاسي في بوينس آيرس، وكان عمرها 15 عاماً عندما أدّت ولينارد وايتنغ الذي كان يبلغ 16 عاماً دور العاشقَين الشهيرين في فيلم زيفيرلي المقتبس من العمل الكلاسيكي لوليام شكسبير.