الامارات | اسم «محمد» في المركز الأول بولايتين في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للعام الثالث على التوالي سجل 2024 أن اسمي «إيميليا» و«نواه» هما الأكثر شعبية لأسماء المواليد الجدد في ألمانيا، وذلك بحسب القائمة التي نشرها خبير الأسماء الأولى كنود بيلفيلد أمس.

في المقابل حدث تغيير ملحوظ في ولايتي برلين وبراندنبورغ، إذ حل اسم «محمد» في المركز الأول، أما في ولاية بافاريا فتصدر اسم ليون، يليه فيليكس ولوكاس وماكسيميليان.

وقال بيلفيلد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «يبدو أن الكثير من الآباء يسترشدون بطريقة أو بأخرى بالأسماء السائدة ويريدون إعطاء أطفالهم اسماً تقليدياً وغير لافت»، وبالتالي لم يحدث تغيير يُذكر في مراكز الأسماء التالية لها.

وبالنسبة لأسماء الفتيات حلت بعد إيميليا صوفيا وإيما، مثل العام الماضي، لكنهما فقط تبادلا المراكز. وبالنسبة لأسماء الفتيان بقي كل شيء كما كان في العام الماضي، إذ حل ماتيو وإلياس في المركزين الثاني والثالث على مستوى ألمانيا.

وفي العديد من الولايات الألمانية تتشابه قوائم الأسماء العشرة الأولى، والتي تحل فيها في المعتاد إيميليا وإيما وصوفيا وهانا، وكذلك نواه وماتيو وإلياس وليام في المركز الأول.

ومن أجل التقييم على مستوى البلاد تمكن بيلفيلد وفريقه من الوصول إلى سجلات 240 ألف مولود جديد من مكاتب التسجيل ومستشفيات الولادة في 391 مدينة حتى نهاية ديسمبر الجاري.

وتنشر جمعية اللغة الألمانية أيضاً إحصاءات مماثلة للأسماء الأولى ولكن على نحو متأخر مقارنة بقائمة كنود بيلفيلد، وتستند فيها بحسب بياناتها إلى نحو 90% من أسماء المواليد في العام السابق.