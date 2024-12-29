الامارات | إرشادات لخفض معدل ضربات القلب المرتفع أثناء الراحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشير معدل ضربات القلب أثناء الراحة إلى عدد نبضات القلب في الدقيقة، التي يقوم بها القلب أثناء الراحة، إذ يبلغ المعدل الطبيعي 80 نبضة في الدقيقة.

وأورد موقع «أبونيت.دي» الذي يعد البوابة الرسمية للصيادلة الألمان، أنه إذا كان معدل ضربات القلب أثناء الراحة لدى شخص بالغ أعلى من 80 نبضة في الدقيقة، فقد يرجع ذلك إلى نقص اللياقة البدنية بسبب قلة ممارسة الرياضة أو استهلاك النيكوتين والكحول أو ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن، بالإضافة إلى العوامل النفسية مثل الخوف والإثارة.

ومن الأفضل قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة باستخدام جهاز قياس معدل ضربات القلب أو جهاز قياس ضغط الدم في الصباح قبل النهوض أو قبل ممارسة النشاط البدني، مع مراعاة زيارة الطبيب إذا كان المعدل أعلى من 100 نبضة في الدقيقة.

ولخفض المعدل المرتفع لضربات القلب أثناء الراحة على المدى الطويل وتقوية القلب ينبغي ممارسة رياضات قوة التحمل بانتظام مثل الجري أو ركوب الدراجات الهوائية أو المشي أو السباحة أو تمارين تقوية العضلات المعتدلة، كما يمكن للتأمل واليوغا وتمارين التنفس أن تهدئ النبض. وفي المجمل ينبغي أن يتم التدريب لمدة لا تقل عن 150 دقيقة بشكل معتدل أو 75 دقيقة بشكل مكثف في الأسبوع.

ومن المهم أخذ قسط كافٍ من النوم (من سبع إلى تسع ساعات في الليلة)، مع اتباع نظام غذائي صحي.