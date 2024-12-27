الامارات | هيو غرانت: أعاني نوبات هلع أثناء تصوير الأفلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الممثل البريطاني الشهير، هيو غرانت، أنه مرّ كثيراً بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام.

وقال غرانت (64 عاماً)، في تصريحات، إن تلك النوبات تأتي من العدم، وأضاف: «هذا أمر مهين حقاً، بمجرد أن يُعرض عليّ عمل أبدأ بالقلق بشأن موعد حدوث نوبة الهلع».

وذكر غرانت أنه بسبب الخوف يستعد بشكل مكثف لأدواره لأشهر عدة، ويبذل مجهوداً كبيراً في ذلك، وقال: «لا أستطيع أن أقول ما إذا كان ذلك يفيد الأداء حقاً أم أنها مجرد محاولة يائسة للسيطرة على خوفي.. ربما كلاهما».

واشتهر غرانت بأفلام كوميدية رومانسية، مثل «أربع زيجات وجنازة»، و«نوتينج هيل»، و«الحب في الواقع»، ويُعرض حالياً أحدث أفلامه في دور العرض السينمائي، وهو فيلم الرعب «هيريتك» (مهرطق).

وفي فيلم «هيريتك»، يلعب غرانت دور السيد (ريد)، وهو رجل جذاب ذو ملامح مُسنة، ويتبيّن أنه مختل عقلياً، ويستدرج الرجل شابتين من طائفة المورمون إلى منزله (تلعب دورهما صوفي تاتشر وكلوي إيست)، ويشركهما في محادثة حول الإيمان والشك، ورغم أن الابتسامة الودية لا تفارق وجهه على مدار الفيلم، تنكشف بالتدريج حقيقته المتوارية خلف مظهره غير المؤذي.. وكمشاهد ستظن أن الأمر لن يكون مجرد محادثة، فالمرأتان لن تغادرا المنزل في أي وقت قريب.