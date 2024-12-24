الامارات | امرأة باعت سيارتها ولا تقود منذ 4 سنوات وتتلقى مخالفات بعشرات الآلاف.. السر في اللوحة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتكت متقاعدة أميركية من لونغ آيلاند من تلقيها مخالفات مرورية من جميع أنحاء بلادها. رغم أنها توقفت عن القيادة منذ أربع سنوات.

ففي عام 2020، سلمت المرأة المقيمة في هنتنغتون لوحات ترخيصها، وباعت سيارتها، وتوقفت عن القيادة بسبب مشاكل في بصرها وسمعها.

وقالت السيدة البالغة من العمر 76 عاماً لمحطة «سي بي إس» إنها لا تمتلك سيارة، مضيفة: «أنا لا أقود. لقد سلمت هذه اللوحات (لوحات القيادة)». ومع ذلك، فإن العديد من المخالفات من كل أنحاء البلاد تصل لصندوق بريدها».

وفسّرت المحطة بأن ذلك يكمن في حب السيدة كوري لمسلسل ستار تريك الشهير، والتي اختارت لوحة قيادتها السابقة على اسم السفينة الفضائية الخيالية في المسلسل.

وتابعت كوري للمحطة وهي تشير لمخالفات جديدة وصلتها: «جاءت هذه المخالفات أمس من شيكاغو، مخالفات السرعة. كل منها بقيمة 100 دولار».

إلا أن سبب المشكلة أنه مقابل 15 دولاراً على Amazon وeBay، كان بعض عشاق المسلسل يستبدلون بسهولة لوحاتهم الحقيقية بنفس اللوحات الجديدة، ويفلتون من العقاب، إذ يتم إرسال المخالفات المتراكمة من أنحاء البلاد إلى المتقاعدة سيئة الحظ، حتى إنها تلقت مخالفة لقيادة دراجة آلية أيضاً.

ومن بين تلك المخالفات حسب كوري: «تجاوز الإشارة الحمراء، السرعة (الزائدة)، وقوف السيارات (المخالف)، (وقوف في ) منطقة المدرسة».

وأكملت عن محاولتها الإجابة على كل الاستدعاءات: «لقد نفد حبري.. كل شيء يعود إليّ، لذا فإن البلد بأكمله لديه اسمي وعنواني للمخالفات التي لا أدين بها».

وشكت المرأة باكية بأن سبب دموع الإحباط هو أنها تلقت فواتير بعشرات الآلاف من الدولارات: «لا أستطيع تحمل ذلك. أنا على دخل ثابت».