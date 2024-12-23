الامارات | «شتاء صندوق الوطن» يستقطب 5000 من أبناء وبنات الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم برنامج «شتاء صندوق الوطن» فعالياته التي نظمها «الصندوق»، على مدى أسبوع، في أبوظبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين والعين، وشارك فيها أكثر من 5000 من أبناء وبنات الإمارات من المدارس الحكومية والخاصة.

وركزت الأنشطة التي أقيمت بالتعاون مع المدارس والمراكز الإبداعية التابعة لوزارة الثقافة، ومراكز وزارة الشباب والعديد من المؤسسات المحلية والاتحادية والخاصة، على تعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وتعريف الطلبة بالرموز الوطنية الإماراتية، من خلال برنامج «قدوتي»، وبرنامج «لغة القرآن».

كما حرص البرنامج على اكتشاف الموهوبين وتشجيع الابتكار والإبداع لدى الطلبة، إضافة إلى أنشطة تتعلق بالاستدامة والزراعة، والذكاء الاصطناعي، والحفاظ على البيئة، واكتشاف المواهب.

وعبر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققها «شتاء صندوق الوطن» في موسمه الثاني، مؤكداً أنه فخور بمستوى رضا الطلبة وأولياء الأمور والمدرسين وضيوف البرنامج عن هذا الحدث، من حيث أهدافه والمحتوى المعرفي الذي قدّمه، والنظام الذي اتبعه، ومستوى الفريق الذي أشرف على الحدث تخطيطاً واستعداداً وتنفيذياً. وأشاد بتبني «شتاء صندوق الوطن» لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة باعتبارها هدفاً سامياً.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك، إن «صندوق الوطن حريص على عقد شراكة فاعلة مع المؤسسات كافة التي ترغب في دعم مبادراته في المجالات المختلفة، لصالح أبناء وبنات الإمارات»، مشيراً إلى أن «شتاء صندوق الوطن» استطاع من خلال أنشطته اكتشاف عشرات المواهب في الفنون واللغة، والتراث والألعاب الرياضية، والتي يمكن تنميتها وتطويرها لتكون نجوماً في المستقبل.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، أن فعاليات البرنامج ركزت على توصيل قيم وعناصر الهوية الوطنية إلى المشاركين بكل صورها كاللغة والقيم والتراث، مشيراً إلى استخدام كل الإمكانات الممكنة لهذا الغرض، ومنها الفن والأدب والذكاء الاصطناعي، والابتكار ووسائل الاتصال الحديثة، من أجل ترسيخ قيم الهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.