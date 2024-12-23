الامارات | قمة المليار متابع تفتح التصويت.. 10 مرشحين يتنافسون على الجائزة الأغلى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «قمة المليار متابع»، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها على مستوى العالم، التي تنظمها أكاديمية الإعلام الجديد في دبي، أسماء المرشحين الـ10 المتأهلين للمنافسة على الفوز بجائزة القمة البالغة قيمتها مليون دولار، التي تُعدّ أكبر وأغلى جائزة عالمية لصنّاع المحتوى الهادف، الذين اختيروا من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين ومستشارين عالميين.

وأعلنت القمة التي استقبلت خلال ثلاثة أسابيع أكثر من 16 ألف مشاركة من صانعي محتوى يمثلون نحو 190 دولة، فتح المجال أمام الجمهور للتصويت عبر الرابط: https://vote.1billionsummit.com لاختيار خمسة مرشحين، اعتباراً من أمس، وسيغلق باب التصويت السبت المقبل، بعدها سينتقل المرشحون الحاصلون على الأصوات الأعلى إلى المرحلة التالية، إذ ستختار لجنة التحكيم فائزاً من المرشحين الخمسة، الذين صوّت لهم الجمهور، ضمن جلسات مغلقة في 11 و12 يناير المقبل، وسيعلن عن الفائز في 13 يناير.

وأكدت «قمة المليار متابع» أن جائزتها تترجم رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المبدعين من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات منصة عالمية لصناعة المحتوى الرقمي، وحاضنة للمواهب وأصحاب الأفكار الجديدة.

وضمت قائمة المرشحين للمنافسة على الفوز بالجائزة: الدكتورة أدانا شتايناكر (نيجيريا)، التي تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الثقافة الصحية من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتأثيرها، وتخلّت عن مهنتها طبيبة لتصنع محتوى جوهره توعية وتثقيف النساء صحياً، ولتجعل المعلومات الطبية متاحة لكل النساء عبر قناتها House of Adanna، ويتابع الدكتورة أدانا أكثر من مليون شخص.

ومن المرشحين نيرمال بورجا (المملكة المتحدة) المولود في نيبال وهو متسلق جبال شهير وعضو سابق في خدمة القوارب الخاصة البريطانية، ويتابعه أكثر من 2.2 مليون شخص. وتضم القائمة سايمون سكويب (المملكة المتحدة)، وهو رائد أعمال ومتحدث ملهم، سخر محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، ليثبت أن الإرادة القوية تُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، ويحظى بمتابعة أكثر من تسعة ملايين متابع.

ومن المرشحين تشارلي روكيت (الولايات المتحدة)، وهو رياضي تغلب على الاكتئاب والسمنة وورم في الدماغ، يكرّس جهوده لدعم الناس في تحقيق أحلامهم محولاً الطموحات إلى واقع ملموس من خلال أعمال الخير ومؤسسة «آلة الأحلام» الخاصة به، ولديه أكثر من 10 ملايين متابع.

ومن المرشحين لنيل الجائزة أيضاً، سامويل ويدينهوفر (أستراليا)، وهو مؤثر يسعى بشغف إلى نشر الأمل والبهجة، ويؤمن بأن العطاء يمكن أن يُحدِث فرقاً حقيقياً في حياة الآخرين، ولديه أكثر من 10 ملايين متابع.

ومن مصر، ينافس أحمد أبوزيد، لنيل الجائزة، إذ يعمل من خلال منصته «دروس أونلاين» على «يوتيوب» على تزويد المتابعين بمهارات عملية في اللغة الإنجليزية والمونتاج، ولديه أكثر من 11 مليون مشترك على جميع المنصات.

ومن المرشحين ناصر العقيل، (السعودية)، الذي أسس قناته تحت اسم «دوباميكافين»، إذ يحول الكتب المعقدة إلى أفكار واضحة، ويتابعه تسعة ملايين.

كما تم ترشيح قناة «أسرتنا» التعليمية للأطفال التي أسسها صانع المحتوى عبدالرزاق بن ناجي (الجزائر، المملكة المتحدة) لنيل الجائزة، التي تحتفي وتروج للغة والثقافة العربية وتهدف إلى تعزيز الشعور بالفخر الثقافي لدى الأطفال من خلال الأغاني والقصص والدروس التفاعلية باللغة العربية ويتابعه نحو 17.5 مليون مشترك.

وكذلك تم ترشيح صُنّاع المحتوى ضمن مبادرة «مؤثرون لأجل لبنان» (لبنان)، لنيل جائزة المليون دولار، وهم أربعة من صانعي المحتوى يشكلون يداً واحدة لمساعدة الأسر النازحة وإعادة بناء المجتمعات في أوقات الأزمات، وتضم المجموعة: عبدالله سعادة، وحسن هاشم، وحسن رعد، وعبير الصغير، ويبلغ إجمالي متابعي أفراد المجموعة 40 مليوناً.

وأخيراً، تم ترشيح محمود زعيتر (فلسطين)، وهو صانع محتوى من قطاع غزة، يسهم من خلال محتواه الملهم والإيجابي في بث روح التفاؤل في أرجاء غزة، ويظهر للعالم أن الأمل يمكن أن يولد حتى في أشد الظروف، إذ أسهم محتواه في تسليط الضوء على الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، إضافة إلى إسهامه في توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، وطرحه القضايا الاجتماعية وإلهام التغيير الإيجابي، ولديه نحو ثلاثة ملايين متابع.

لجنة التحكيم

أعلنت «قمة المليار متابع» أسماء لجنة التحكيم التي تضم خمسة محكمين، هم «صنّاع المحتوى»: أحمد الغندور (الدحيح)، وصانعة المحتوى براجاكتا كولي، وزاكري ديرينيوسكي، وأمين إمنير، وحسن سليمان أحمد المعروف بـ(أبوفلة).

. الجائزة تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات منصةً عالميةً لصناعة المحتوى الرقمي.

. 16 ألف صانع محتوى من 190 دولة تقدموا للجائزة.