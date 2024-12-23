الامارات | مهرجان ليوا.. مغامرات و«وناسة» وتاريخ على 4 عجلات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجربة فريدة من نوعها يقدمها مهرجان ليوا 2025، الذي ينظم في قلب صحراء ليوا على مدى 23 يوماً من 13 الجاري إلى الرابع من يناير 2025، بعد أن حجز لنفسه مكانة مميزة بين الفعاليات السنوية عالمياً وإقليمياً، وكإحدى أهم الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ومحبّي التخييم والبر، وعشاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة، وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها، وسط مشاركة من أبرز المحترفين والمتسابقين من أنحاء العالم.

ويشهد المهرجان الذي يقام في ليوا بمنطقة الظفرة على بُعد نحو 240 كيلومتراً تقريباً عن وسط مدينة أبوظبي، هذا الموسم عودة قرية ليوا بحجم أكبر بنسبة 30%، مقارنة بالموسم الماضي، التي تقدّم لزوارها من الكبار والصغار العديد من التجارب المميزة التي تتنوع بين الترفيه والثقافة عبر حكايات يرويها متحف السيارات الكلاسيكية، علاوة على التراث والتسوق وتذوق أكلات ومشروبات متنوعة، وهو ما يجعل هذه الدورة مرشحة لأن تكون الأكبر والأكثر تميزاً على الإطلاق.

موسيقى وحفلات

وتضم قرية ليوا ست مناطق متنوعة تشمل منطقة سوق التي تحتفي بالحِرف اليدوية والمنتجات المحلية، ومنطقة وناسة المخصصة للعائلات، ومنطقة طرب ليوا التي تقدّم عروضاً موسيقية وحفلات حية، ومنطقة الأدرينالين المخصصة لعشاق السرعة والمغامرة، ومنطقة شمس ليوا التي تسلط الضوء على جمال الطبيعة الصحراوية، ومنطقة الميدان التي تزخر بأجواء المنافسة الودية.

وعبر هذه المناطق يجد الزوار العديد من التجارب، منها استعراض الدراجات النارية الذي يؤدي فيه سائقو الدراجات النارية، بالأسلوب الحر، حركات بهلوانية مدهشة، وبيت الرعب الذي يتفرد بكونه مستوحى من التراث الإماراتي، إذ يمكن للزوار اختبار شجاعتهم وذكائهم للهروب وسط أجواء غامضة.

في حين يوفر المتحف التفاعلي تجربة عرض بانورامية تتيح للضيوف اكتشاف الأحلام والقصص تحت سماء الصحراء الليلية، بينما تجمع منطقة الفنون بين التقاليد وفنون التعبير المعاصر، وتستعرض السمات الحيوية للثقافة الإماراتية.

كذلك تضم فعاليات قرية ليوا هذا العام عرض البالونات المتوهجة الذي تنير فيه البالونات سماء الصحراء في تشكيل فني يبهر الزوار.

رحلات المنطاد

ولمحبي المغامرات الجريئة، تقدّم قرية ليوا رحلات المنطاد التي يمكن للزوار من خلالها التحليق بالمنطاد فوق قرية ليوا، والاستمتاع بالمناظر البانورامية والتضاريس المتعرجة للكثبان الرملية الصحراوية، أو اختيار رحلة المنطاد المقيد لتجربة التحليق على متن منطاد ثابت في الهواء.

وتعد منطقة الكارتينغ وجهة مثالية لمحبي الحماسة والتشويق للقيادة بسرعات عالية وفق منعطفات حادة ومسارات مستقيمة، كما استحدثت القرية في الموسم الحالي فعالية «مونستر جام» التي تتيح للمشاركين من الرياضيين العالميين استعراض مهاراتهم في قيادة شاحنات عملاقة يبلغ وزن كل منها 12 ألف رطل، ضمن مسابقات تتحدى الجاذبية وتقدّم تجربة لا تُنسى.

كما تشهد القرية هذا العام فعاليات سيرك هوليوود التي تقدم عروضاً يومية تتضمن ألعاباً بهلوانية وألعاب الخفة، وأجواء ملأى بالضحك والتسلية، ما يوفر تجربة ممتعة تناسب جميع الأعمار. ويضم برنامج مهرجان ليوا مجموعة من العروض الغنائية مع نخبة من الفنانين، بمن فيهم مطرف المطرف ومحمد البكري اللذان قدما حفلهما في 14 الجاري، وحمد العامري وأریام (بعد غد)، ومحمود التركي وأصيل هميم (28 الجاري). ويقدّم عبادي الجوهر ورحمة رياض حفلاً بمناسبة ليلة رأس السنة تحت السماء الملأى بالنجوم.

سيارات نادرة

ويعدّ متحف السيارات الكلاسيكية أحد أبرز الفعاليات التي يضمها مهرجان ليوا هذا العام. ويضم مجموعة استثنائية من السيارات الكلاسيكية تسرد حكايات تاريخية آسرة تفتح نافذة فريدة على تطور وسائل النقل في دولة الإمارات، على مدار العقود الستة الماضية وما قبلها.

ومن أبرز هذه المعروضات سيارة من طراز «لاند كروزر» استخدمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في رحلات الصيد والقنص.

وتضم المجموعة طرازات أيقونية من علامات تجارية عالمية، مثل رينج روفر ومرسيدس وتويوتا ونيسان، ما يعكس محطات بارزة في مسيرة وسائل النقل في الدولة بداية من ستينات القرن الماضي، وصولاً إلى الحاضر.

وإلى جانب السيارات العملية، تحتفي المجموعة بتشكيلة رائعة من السيارات الفاخرة التي تجسد الأناقة والتميز والرقي.

لمحبي الطبيعة

لمحبي التخييم والحياة في الصحراء والأنشطة الصحراوية المتنوعة بين أحضان الطبيعة، يقدم مهرجان ليوا خيارات إقامة متعددة لزواره، تتنوع بين الوحدات الفاخرة والمساكن الصحراوية، والخيام المزينة بنسيج السدو التقليدي وخيام السفاري.

. برنامج المهرجان يضم حفلات غنائية لنخبة من الفنانين.

. 6 مناطق متنوعة تضمها قرية ليوا في المهرجان.

. البالونات المتوهجة تنير سماء الصحراء في تشكيل فني يبهر الزوار.