الامارات | مكتوم بن محمد يقدم واجب العزاء في عبدالله سعيد بوحيمد الهاجري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالله سعيد بوحيمد الهاجري، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي، وأعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنّاته.